Ciudad Real no descarta pedir la declaración como zona catastrófica y crea un email para recabar daños

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha dado a conocer esta mañana las incidencias que anoche provocaban en Ciudad Real dos fenómenos meteorológicos motivados por la DANA que afectó a todo el país: una fuerte granizada y una tormenta acompañada por una tromba de agua, que provocaron numerosos daños materiales en vehículos particulares, el estancamiento de agua en vía pública en algunos puntos de la ciudad, desprendimiento de toldos, cables sueltos, locales en los que entró el agua, desprendimiento de tejas o retirada de vehículos de zonas inundadas.

La alcaldesa se ha puesto en comunicación con el Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha; la subdelegada del Gobierno en Ciudad Real, el Consejero de Agricultura, la delegada de la Junta en Ciudad Real y el presidente de la Diputación Provincial para coordinar las actuaciones que se tengan que poner en marcha. Desde el Ayuntamiento no se descarta ninguna medida para ayudar a los vecinos y vecinas de Ciudad Real, “pero en el día de hoy se está haciendo una valoración de daños que hay que realizar. Este Equipo de Gobierno no cierra ninguna puerta a la posibilidad de pedir colaboración a otras administraciones”.

“Necesitamos tener datos concretos de los daños, porque un expediente de zona catastrófico tiene que tener esa valoración, que infraestructuras se han visto afectados, que edificios se han visto afectados, por lo tanto, se ha hablado, y no cerramos ninguna puerta a petición de ayudas”, afirmaba la primera edil que destacaba la disposición de las administraciones a poder estudiar la situación que se da en Ciudad Real.

La granizada comenzaba a las 18 horas, con una duración de unos tres minutos con afectación a vehículos privados, ventanas, claraboyas, mobiliario de jardín, y provocando la caída de hojas y ramas por toda la ciudad. Posteriormente se producía una nueva tormenta con aparato eléctrico y una tromba de agua de 15 litros por metro cuadrado, que provocó algunas inundaciones en algunas zonas de la ciudad como la Puerta de Toledo, aunque en la mayoría de la ciudad el drenaje funcionó y en cuanto se limpiaron los imbornales por los trabajadores de AQUONA y Protección Civil, el agua se sumió sin problemas.

Los agentes de Policía Local, Bomberos y Protección Civil y Limpieza así como operarios de AQUONA realizaron limpieza de imbornales, desatasque dealcantarillas y retirada de tapas de arquetas que estaban atascadas. Desde AQUONA se movilizaron 2 brigadas más otra tercera brigada que acompañaba al camión de saneamiento.

La primera tormenta, ocasionó la caída de multitud de hojas procedentes de los árboles que taponaron las rejillas de los imbornales. Se tuvo que actuar en la Ronda del Parque, Avenida Tablas de Daimiel, c/ Melilla, c/ Barcelona, c/ Alonso Estrada, Carretera de Puertollano, la zona del Hotel Parque Real, c/ Romero y Tomillo. Después de la segunda tormenta se interviene en varias zonas en las que se actuó en la primera tormenta, añadiendo zonas nuevas como fue el Barrio de los Ángeles, debido a las hojas caídas previamente. Las zonas más afectadas en esta segunda tormenta fueron la Ronda del Parque, rotonda de la Puerta de Toledo, zona de la Universidad y carretera de Porzuna, la rotonda de acceso al Hospital General, la rotonda del Quijote Azteca, Glorieta Carlos III, c/ Clavel y Esperanza, c/ Olivo y el Barrio de los Ángeles

A las 18:30 horas Emergencias 112 Castilla-La Mancha activaba a Protección Civil Ciudad Real que con 15 voluntarios y 3 vehículos de intervención rápida dotados de material necesario, pudieron solventar las incidencias transmitidas por el 112, en colaboración y coordinación con Policía Local, como balsas de agua, caídas de ramas en la calle Estrella o en la calle Luz, una incidencia por caída de tejas en la Iglesia San Juan de Ávila o una asistencia en un domicilio por rotura de cristales de ventanas evitando de su caída en vía pública en la calle Tomillo. El servicio finalizaba a las 4 horas de mañana

Entre los daños que se han registrado en edificios municipales, el Museo López-Villaseñor ha sido cerrado al público para llevar a cabo labores de reparación de algunos falsos techos desprendidos en algunas salas, o canalones desprendidos. Ninguna de las obras de arte del Museo se han visto afectadas.

En el Centro Cultural Antiguo Casino se ha producido la rotura de la cúpula del patio central, y desperfectos en los canalones, tejas de la cubierta, así como rotura de algunas luminarias y cristales de las ventanas. En el Museo del Quijote también se han roto algunas claraboyas.

En el Centro Verde, sede de la Concejalía de Acción Social se ha producido la rotura de los cristales de 3 claraboyas, y se han visto afectados algunos vehículos. En el resto de Centros Sociales, en el de Pio XII hay goteras en diversas zonas, en el de Los Ángeles se ha producido la rotura de la cúpula de cristal, en el de La Granja la rotura de 5 claraboyas de la ludoteca, y en el de San Juan, persianas picadas y algún cristal golpeado

También se han registrado algunos daños en vehículos municipales de la Policía Local: algunos coches y motocicletas.

Además, la alcaldesa también hacía alusión a los daños que se han producido en las huertas de la pedanía de la Poblachuela. Esta tarde un técnico municipal realizará allí una valoración de los daños, y cuando esté finalizada, se verá la posibilidad de algún tipo de ayuda con la Consejería de Agricultura.

Zamora valoraba cómo –afortunadamente- no se han registrado daños personales, aunque sí hay constancia de algunos afectados con algún traumatismo ocular, una fractura en la cabeza que ha necesitado de puntos y una caída con rotura de cadera de una persona mayor. Pilar también se ha puesto en contacto con Carlos Marín, presidente de FECIR para manifestarle que no cierra la puerta a solicitar a la capital por zona catastrófica, pero que lo primero es hacer una valoración de los daños que ha dejado la tormenta.

TAREAS DE LIMPIEZA

Desde primera hora de la mañana se están llevando a cabo las tareas de limpieza de las calles, plazas, parques y jardines que se han visto afectados para que la ciudad pueda recuperar cuanto antes la normalidad. “Hoy estamos trabajando a pie de calle, pueden recorrer Ciudad Real y ver servicios de Limpieza barriendo, servicios de Mantenimiento en los edificios… hoy estamos a pie de calle como debemos estar, viendo in situ todo lo que se ha producido, y desde luego poniendo a disposición de la ciudadanía todos los servicios del Ayuntamiento y poniendo a su disposición a todos los concejales y concejalas y a esta alcaldesa que les habla para poder intentar que Ciudad Real recupere la normalidad”.

Pilar Zamora ha anunciado que desde el Servicio de Limpieza se habilitará un turno esta tarde, al que se sumarán en caso de que sea necesario voluntarios de Protección Civil de algunas agrupaciones cercanas a la capital para ayudar en la recogida de las hojas y ramas caídas. También el servicio de arquitectura está valorando posibles deficiencias en los edificios.

CORREO INCIDENCIAS

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha puesto a disposición de los vecinos el correo electrónico: incidenciasgranizada@ciudadreal.es para que se puedan comunicar algunas de las incidencias o asuntos relacionados con la granizada del día de ayer. Eso si, la alcaldesa reconocía que es muy importante acudir a los seguros contratados o al Consorcio de Compensación de Seguros para dar parte de esos daños y que puedan ser reparados cuanto antes.

“Estamos viviendo un año aciago, un año muy difícil para todo el país y desde luego para nuestra ciudad. Estábamos intentando una recuperación de negocios que también se han podido ver afectados aunque a fecha de hoy hemos visto roturas en algún establecimiento hotelero y centro comercial, pero no hemos visito escaparates que se hayan visto afectados”, reconocía Zamora, que afirmaba que este 2020 “está siendo un mal año y en la medida de las posibilidades del Ayuntamiento intentaremos paliar todos los problemas que tienen nuestros vecinos y vecinas, con los que me solidarizo y tiene todo mi apoyo”.