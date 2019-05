Ciudad Real, en busca de un pacto

En Ciudad Real, con el cien por cien de los votos escrutados, el PSOE obtendría un total de 10 ediles, 8 el PP, 3 Ciudadanos, 2 Unidas Podemos y Vox uno.

Con estos resultados la socialista Pilar Zamora no podría reeditar su pacto de Gobierno que le ha mantenido en la Alcaldía en los últimos cuatro años, ya que la suma entre el PP de Paco Cañizares lograría sumar los 13 asientos necesarios para gobernar en caso de llegar a acuerdos con Ciudadanos y Vox.

CAÑIZARES "CIUDAD REAL HA VOTADO EL CAMBIO"

El candidato a la Alcaldía de Ciudad Real del Partido Popular, Francisco Cañizares, ha asegurado que Ciudad Real ha votado por el cambio, después de que el bloque de centro-derecha haya sido el más votado en la capital.

Cañizares ha dicho que a partir de mañana se van a explorar las vías para que ese cambio se produzca, unas vías que pasan por un acuerdo con Ciudadanos y Vox, de ahí que el candidato haya abierto también la posibilidad de que ambas formaciones entren a formar parte del gobierno municipal.

Antes de iniciar las conversaciones con ambas formaciones ha recordado que desde las filas de Ciudadanos en campaña se ha abogado por un cambio en Ciudad Real.

CIUDADANOS NO ACLARA SI HABRÁ PACTO CON EL PP

Desde las filas de Ciudadanos, su candidata a la Alcaldía, Eva María Masías, ha confirmado que "Ciudad Real necesita un cambio y ese cambio va a llegar de la mano de Ciudadanos".

No obstante, no se ha aventurado en posibles pactos y ha abogado a partir de mañana en pensar en lo que se quiere para la ciudad. Y ese consenso, ha finalizado, debe llegar medido y pensado.

ZAMORA REIVINDICA SU VICTORIA EN LAS URNAS

Para la candidata del PSOE a la Alcaldía de Ciudad Real, Pilar Zamora, "las urnas han hablado y los ciudadanos ha dicho que quieren que les gobierne el PSOE, que es el que puede dar estabilidad a Ciudad Real, tiene estrategia de futuro y progreso".

Zamora ha pedido que no se hagan "experimentos", en referencia a posibles pactos con "la ultraderecha de Vox", que ha conseguido un concejal, y ha subrayado que "los ciudadrealeños no se merecen ningún movimiento extraño ni unión de partidos que no saben hacia donde van".

Tras insistir en que el PSOE de Ciudad Real y la candidatura que ella lidera está orgullosa de los resultados que han conseguido, ha señalado que aspira a seguir gobernando la próxima legislatura porque "sabe cómo hacerlo".

VOX, ABIERTO A CUALQUIER POSIBILIDAD

El candidato de Vox a la Alcaldía, José Antonio Ruiz Valdepeñas, ha asegurado que ha quedado claro que las politicas de izquierda no han convencido a la capital. "Nuestra intención" ha dicho "es estar al servicio de los ciudadrealeños por lo que estamos abiertos a cualquier posibilidad que sea para el bien de Ciudad Real".