Ciudad Real acoge desde hoy el XIX Campeonato Regional de Natación de Verano organizado por Fecam

Ciudad Real será el lugar elegido para la celebración del 19º Campeonato Regional de Natación que organiza Federación de deportes para personas con discapacidad intelectual de Castilla-La Mancha (Fecam) y que se celebrará desde este viernes al domingo en la Piscina Municipal Rey Juan Carlos I.

Este campeonato, que no pudo realizarse el año pasado por causa de la pandemia, vuelve revitalizado con la participación de 130 nadadores pertenecientes a 18 clubes de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Además, contará con la presencia de 43 técnicos, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías, ha mostrado el apoyo directo por parte del Ayuntamiento a todas estas actividades que "promueven y colaboran en la normalización de las personas con capacidades diferentes, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los deportistas y sus familias". Masías ha añadido que es una manera de fomentar las relaciones sociales y la autoestima.

De su lado, el concejal de Deportes, Antonio Gallego, ha agradecido a Fecam su apuesta por Ciudad Real para traer un campeonato deportivo, que sirve para normalizar las actividades deportivas.

Ciudad Real abre sus puertas, según ha explicado el concejal, a todas las federaciones deportivas para ofrecer alternativas a todos los vecinos de la ciudad, como forma de reactivación del deporte federado y generalista. Gallego ha querido informar a los ciudadrealeños que, con motivo de la celebración del campeonato, la Piscina Municipal Rey Juan Carlos I no estará abierta al público para el baño particular, pero se asegura el servicio con el resto de piscinas de Ciudad Real.

Por otra parte, el vicepresidente de la Diputación provincial, David Triguero, ha querido destacar que la celebración de este campeonato es una buena noticia que nos muestra que la desescalada está garantizada, pese a las dudas iniciales que pudieron surgir al inicio de la temporada.

Jesús Ruiz, presidente de Fecam, ha animado a la participación y ha querido insistir en la importancia que tiene considerar a estos nadadores, como tal, sin añadidos.

El campeonato dará comienzo este viernes las 17.45 horas y finalizará el domingo 27 de junio a las 12.30 horas con la ceremonia de clausura, en la que se entregarán las medallas de participación y clasificación a los nadadores.