CESM: "La huelga de hoy tiene más importancia para pacientes que para médicos"

El presidente del Sindicato Médico CESM en Castilla-La Mancha, Miguel Méndez, considera que la huelga de médicos convocada este martes "tiene más importancia" para los pacientes que para los facultativos, ya que deben saber "lo mucho que pueden perder" con el real decreto de medidas urgentes del Gobierno en materia de recursos humanos.

En declaraciones a Efe este martes en que están llamados a la huelga los médicos de todo el país, Méndez ha explicado que con independencia del seguimiento de la convocatoria "estábamos obligados, como sindicato, a convocarla porque esta situación no se da en ningún país de nuestro entorno" y era "necesario que alguien lanzara la voz para evitar este atropello tanto a los derechos de los facultativos como a los derechos de los pacientes".

Los médicos están llamados a la huelga para protestar por sus condiciones laborales y el deterioro de la Sanidad Pública, en particular por el real decreto del Gobierno 29/2020, que permite entre otras cosas contratar de forma excepcional a personal sanitario extracomunitario o que no haya conseguido plaza en la pasada convocatoria de MIR.

Méndez ha señalado que este real decreto "permite algo absolutamente inaudito", que haya especialistas "sin título acreditado" que ejerzan la especialidad al tiempo que los médicos españoles "bien formados" por el sistema MIR "huyen" al extranjero.

No es lo mismo cursar los años de Medicina y los de MIR, ha apuntado, que "venir con un cursillo de tres o seis meses como el que se da en algunos países de una supuesta especialidad", ha criticado Méndez, quien ha resaltado que hasta ahora existía en España un sistema "riguroso" de acreditación en base hasta que no se comprobaba que el facultativo tenía la formación adecuada no podía ejercer.

En esta situación, tanto el CESM como la Organización Médica Colegiada (OMC) van a intentar "a nivel europeo echar atrás esta medida que no tiene precedentes en ningún país de nuestro entorno", ha apuntado Méndez que también ha rechazado la posibilidad que recoge el decreto de que los médicos puedan ejercer una especialidad que no es la suya.

Entre las reivindicaciones pendientes en el ámbito autonómico, el responsable regional del Sindicato Médico ha citado la "sobrecarga intolerable" de trabajo en la Atención Primaria, que debe pasar por una evaluación correcta de las plantillas, y también hay reivindicaciones de derechos laborales y retributivos, como la carrera profesional.

En Castilla-La Mancha hay concentraciones de médicos convocadas en Ciudad Real y Albacete, y también en varios centros de salud.