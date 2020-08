'Cer(b)antes' de Juan Méjica reinaugura la actividad expositiva del Museo del Quijote de Ciudad Real

El Museo del Quijote reinaugura su actividad expositiva con 'Cer(b)antes' de Juan Méjica, autor que con su "inconfundible estilo" presenta en esta exposición "su estética personal del Quijote", evocando mediante la pintura "tanto el personaje como el campo manchego", un universo en el que también implica otras disciplinas plásticas como el grabado, el dibujo, relieve, cerámica y escultura para contextualizar las andanzas y locuras del ingenioso caballero.

Una exposición estructurada en diferentes series que van desde paisajes matéricos, acompañados por paisajes de lija, junto a paisajes de exultante color, hasta la recreación del personaje del propio Quijote y pasajes de la obra en diferentes manifestaciones que podremos ver hasta el 19 de septiembre, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Mi obra responde a un sentimiento muy claro, soy un artista esencialmente español, que no deja de ser universal, yo me identifico con Cervantes, me identifico tanto con el idealismo del Quijote, con la rusticidad, el aldeanismo del propio Sancho porque eso es España, el contraste; pasamos de los paisajes terrosos a la explosión de color, eso también es La Mancha", ha explicado el artista.

En esta exposición, que inicia su recorrido en Ciudad Real, porque según palabras del propio autor "me la habían pedido en otros sitios, pero dije que su lugar natural era Ciudad Real", el público encontrará muchas manifestaciones "porque eso es el arte, muchas formas de mirar, y cada una va a encontrar aquí una forma de mirar, lo mismo que cuando lees 'El Quijote' encuentras muchas formas de ver las cosas".

En este sentido, el concejal de Cultura, Nacho Sánchez, ha señalado cómo "todo el público podrá observar, y no sólo recrearse en la propia obra, que es maravillosa, otra relectura del Quijote y, sobre todo, ver pinceladas de artistas de otras épocas".

El edil ha agradecido al artista su compromiso con Ciudad Real y que sea este Museo del Quijote "único en el mundo, quien de este primer paso para esta gran exposición" a la que ha augurado "muchos éxitos".