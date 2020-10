El cementerio de Ciudad Real abrirá todas sus puertas del 19 de octubre al 2 de noviembre de 8.00 a 18.00 h

El Cementerio Municipal de Ciudad Real abrirá sus seis puertas entre los días 19 de octubre y el 2 de noviembre para acoger a aquellas personas que quieran visitar a sus seres queridos y realizar la limpieza y acondicionamiento de las tumbas, en horario ininterrumpido de 8.00 a 18.00 horas.

El concejal responsable del cementerio, Casimiro Pastor, ha explicado que el cementerio de Ciudad Real presenta una peculiaridades desde el punto de vista de la distribución de las personas, "que nos van a permitir no tener otras restricciones que están aplicando en otros cementerios". En Ciudad Real hay 6 puertas para llegar a los 9 patios con los que cuenta el cementerio, por lo que los visitantes deberán acceder por la puerta más cercana al patio donde se encuentre el enterramiento, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En cada una de las puertas habrá carteles que indicará el acceso a los patios a través de cada una de ellas. Así desde la puerta 1 o principal, se podrá acceder a los patios 1 y 2. Desde las puertas 2 y 3 situadas a la derecha de la puerta principal se accederá a los patios 8 y 7. Desde la 4 accederá al patio 9 y 8 y 7. Y en la calle Sol, por la puerta 5 se accederán a los patios 3 y 4. Y por último desde la puerta 6, se podrá acceder al patio 5 y 6 así como al 7.

Pastor ha hecho un llamamiento "a las personas que vayan a acceder para el ornato y limpieza de sepulturas de ese ser querido, lo hagan por la puerta que esté más cerca del patio al que se destinan. Es preferible que transiten por fuera del cementerio, y que por el interior el recorrido sea el mínimo".

RECOMENDACIONES

Entre las recomendaciones que se realizan para el acceso al cementerio, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social entre personas no convivientes, el uso de los contenedores de basura, el uso de guantes para la limpieza, no compartir estos instrumentos de limpieza, y no formar corrillos en los pasillos, de cara a que no haya ningún tipo de afectación. "Las personas están cumpliendo con las normas de Sanidad, y seguirnos pidiendo que sigan haciéndolos."

Durante estos días con más visitas al camposanto, personal municipal estará a disposición de las preguntas de la ciudadanía sobre los accesos y controlando el cumplimiento de las recomendaciones.

El concejal ha afirmado que la pandemia obligó a adelantar la construcción de enterramientos, y ante el aumento de fallecimientos en marzo y abril, este año se han construido 74 fosos de dos cuerpos, 200 nichos y 84 columbarios. Precisamente estos dos últimos tipos de enterramiento, se ha incrementado la demanda de nichos y columbarios. "Se han incrementado las incineraciones, y el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía estos recursos, que se está haciendo más extensivo".

Casimiro Pastor ha agradecido y ha puesto en valor el comportamiento del personal de Servicio de Mantenimiento y de los enterradores durante la pandemia, "que han sido el último eslabón de la cadena humana que han atendido a personas que han fallecido en momentos difíciles, cuando los pocos familiares que podían acompañar el féretro, e incluso no podían acceder al interior del cementerio, los enterradores han suplido a estos familiares, y se han producido situaciones personales verdaderamente dolorosas".