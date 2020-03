Carlos López "Queremos evitar que la gente mayor salga de casa, por eso nos ofrecemos a hacerles la compra"

Con la declaración de esta pandemia mundial que es el coronavirus, que ya afecta a casi 10.000 personas en nuestro país, y la declaración del Estado de Alerta por parte del Gobierno, comienzan a surgir iniciativas que nos demuestran que la solidaridad y la buena voluntad de las personas pueden hacer, con pequeños gestos, grandes obras.

Es el caso de Carlos López, un joven de 19 años vecino de Tomelloso que, a través de su Facebook, se ofrecía el sábado a coger cada noche las listas de la compra de personas mayores, con niños pequeños o cualquiera con problemas para salir de casa, y hacer él esas compras o recados.

Este era su mensaje:

Hoy en COPE, el propio Carlos nos contaba cómo surgió en él esta iniciativa.

"Un día fue a Mercadona a comprar, cuando empezó todo esto, y me dí cuenta de que la gente mayor que normalmente compra cosa de poco, para pasar el día, mientras que otra gente iba con el carro lleno. Son personas que normalmente van andando a comprar y que no pueden llevar tanto encima. Y además son personas que se contagian más fácilmente. Por eso, para evitar que salgan de sus casas, me decidí a ofrecer mi ayuda".

Aunque por el momento no ha recibido personalmente ningún encargo, sí que “se ha encargado él mismo” de movilizar a un grupo de jóvenes de Tomelloso para que, a través de grupos de WhatsApp, se puedan organizar para ayudar a estas personas mayores “ya que la mayoría de ellas no tienen redes sociales”.

Según Carlos, "hemos pensado poner carteles con el teléfono en el que pueden contactar con nosotros". De hecho, Carlos ya ha ofrecido este teléfono en su Facebook.

Carlos, jugador del Basket Atlético Tomelloso, espero que toda esta situación pase cuanto antes “para que todo pueda volver a la normalidad y, como deportista, que puedan volver pronto a la actividad”.

Una iniciativa que nos demuestra que los jóvenes también se sienten responsables de hacer esta situación un poco más llevadera, sobre todo a quienes más ayuda necesitan.