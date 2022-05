El cardiólogo Manuel Rayo coordinará una de las mesas del área "Salud, vino y sociedad" de FENAVIN

La relación entre el vino y la salud será uno de los temas de debate de la próxima edición de Fenavin, que se celebrará del 10 al 12 de mayo, dentro de su amplia programación de actividades.

El área "Salud, vino y sociedad", incluirá tres mesas redondas donde se tratarán de desmitificar bulos en torno a ello.

Los beneficios del consumo moderado de vino será el hilo conductor de la mesa "Las respuestas sobre vino y salud que debemos conocer", que coordina el cardiólogo ciudadrealeño Manuel Rayo, y que compartirá con Jóse Manuel Flores Barragán, especialista en Neurología del Hospital Universitario de Ciudad Real; Luis Rodríguez, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Toledo; y Manuel Delgado del Rey, especialista en Endocrinología del Hospital General Universitario de Ciudad Real. Tendrá lugar el martes 10 de mayo a las 17:30 horas en el Aula 4.

"El consumo de alcohol no deja de ser un tema polémico, pero no hay ningún estudio que demuestreque la toma moderada/adecuada de vino haya provocado efectos negativos en la salud", explica Manuel Rayo, quien enfatiza en que no hay fundamentos ni evidenciascientíficas que rebatan esta afirmación.

El doctor Rayo persigue resaltar que "el valor nutricional de un buen vino va más allá del alcohol que contiene, porque no es lo mismo la ingesta de alcohol procedente de un producto fermentado como el vino que la de un destilado, donde, además, la cantidad de alcohol es mucho mayor".

Como reitera, a través de estas charlas en Fenavin, expertos médicos desmitificarán que el vino es sólo alcohol, sino que es un alimento fundamental de la Dieta Mediterránea, lo que a su vez están tratando de demostrar importantes grupos de investigación, como el de la Universidad de Navarra, que participó en el famosoestudio Predimed.

MÁS PROGRAMACIÓN

Dentro de la programación de 'Salud, vino y sociedad' se incluye la ponencia, organizada por Unicaja, "Vino, salud y juventud", a cargo de Fátima de la Flor Casas, presidenta de la Asociación Club de Vinos de Ciudad Real (AsCuVi CR), y presentada por Pedro Jesús Bachiller Crespo; director de Castilla-La Mancha Oeste Empresas de Unicaja. Tendrá lugar el martes, 10 de mayo, a las 10.00 horas en el Aula 4.

Por otro lado, el miércoles 11, a las 17.00 horas, en el aula 1, será el turno de la mesa "Mujeres que mandan en el mundo del vino", coordinada por Carmen Ciudad, directora de Marketing en Impronta Eventos, en la que intervendrán Dolores Núñez, gerente de la DO Vinos de Uclés; Gemma Vela, sumiller del Ritz; Julia del Castillo, química y enóloga por la Universidad de Burdeos y directora del 'Concurso Vino y Mujer' y Rosalía Molina, gerente de la Bodega Alto-Landon.