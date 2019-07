Caballero califica de "magnífica noticia" la disposición de Hacienda a flexibilizar la regla de techo de gasto

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha calificado de "magnífica noticia" la disposición del Ministerio de Hacienda a flexibilizar la regla de techo de gasto a las Corporaciones locales con el objetivo de permitir que puedan destinar parte de su superávit a financiar servicios públicos en sus diferentes ámbitos. Así se lo trasladó ayer la ministra en funciones, María Jesús Montero, al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEPM), Abel Caballero.

Caballero, que viene reivindicando avances en este sentido desde 2015, ha asegurado que, si finalmente se concreta esta declaración de intenciones, se producirá un mayor dinamismo económico y más posibilidades de creación de empleo. En definitiva, más oportunidades para mejorar la vida de los ciudadrealeños.

Ha precisado, no obstante, que para ello es necesario que haya Gobierno.

La Ley de Estabilidad permanece en vigor desde 2013, cuando el entonces ministro Cristóbal Montoro la impulsó con la finalidad de contener el gasto público y reducir el déficit.

CARRETERA VALVERDE

El presidente de la institución hacía estas declaraciones en el marco de la inauguración de la CR-4127, carretera que une Ciudad Real capital con la pedanía de Valverde, y de una travesía con pasos de peatones señalizados, acerados acondicionados a las características de la vía y rebajes accesibles

"Se han cumplido los plazos y se han ejecutado todas las mejoras anunciadas el pasado mes de febrero por la Diputación" ha asegurado José Manuel Caballero quien, acompañado por la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y por el alcalde pedáneo de Valverde, José Juan García, señalaba también que "la inversión aquí no ha sido cuantiosa, porque no ha superado los 200.000 euros, pero en ocasiones la cuantía no está en consonancia con la importancia que tienen las obras que atienden necesidades concretas que mejoran la vida de la gente".