C-LM convoca un proceso selectivo para cubrir 10 plazas de Policía Local en cuatro localidades ciudadrealeñas

El Gobierno de Castilla-La Manchaha convocado un proceso selectivo para cubrir 34 plazas de agente de Policía Local en 16 municipios de las provincias de Albacete, Ciudad Real y Toledo, contribuyendo de esta forma a que las entidades locales puedan incrementar sus respectivas plantillas de policía local.

La convocatoria de este proceso selectivo, publicada este miércoles en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), se produce tras haber firmado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas,Juan Alfonso Ruiz Molina, un convenio con cada uno de los alcaldes y alcaldesas de estas 16 localidades.

Mediante estos convenios, que también se publican este miércoes en el DOCM, los ayuntamientos encomiendan a Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas la gestión de las tareas necesarias para llevar a cabo el desarrollo del mencionado proceso selectivo, ha informado en nota de prensa el Gobierno regional.

De acuerdo con los convenios firmados con los consistorios, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas se encargará de la recepción de solicitudes de participación y de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria, así como del cobro de las tasas.

La gestión de la operativa necesaria para el desarrollo material de los ejercicios, las notificaciones y publicaciones de actos administrativos y resoluciones relacionadas con el proceso selectivo, la corrección de los ejercicios y el nombramiento del tribunal calificador de las pruebas selectivas y tramitación y pago de las dietas y asistencias que correspondan a sus miembros son el resto de tareas que deberá llevar a cabo la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas para el desarrollo de este proceso selectivo.

En concreto, los ayuntamientos que han encomendado la realización de este proceso selectivo son los albaceteños de Fuente-Álamo y Hellín, que han cubrirán entre ambos consistorios tres plazas de policía local.

Argamasilla de Calatrava, La Solana, Moral de Calatrava y Pozuelo de Calatrava son las localidades ciudadrealeñas, que cubrirán una decena de plazas.

En la provincia de Toledo serán un total de 21 plazas de Policía Local, que se repartirían entre los ayuntamientos de Corral de Almaguer, Esquivias, Fuensalida, Las Ventas de Retamosa, Los Navalmorales, Los Navaluchillos, Mocejón, Talavera de la Reina, Villacañas y Villanueva de Alcardete.

SOLICITUDES A PARTIR DE ESTE JUEVES

Las personas interesadas en participar en este proceso selectivo disponen de un plazo de 20 días hábiles, a contar desde este jueves, para presentar la correspondiente solicitud, preferentemente por vía telemática.

La solicitud de participación estará disponible en la web de empleo público de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, http://empleopublico.castillalamancha.es, y en la sede electrónica, www.jccm.es. Las aspirantes deberán abonar la tasa por derechos de examen, estando exentos de su pago quienes tengan la condición legal de demandantes de empleo.

Los requisitos que deben cumplir las personas aspirantes al proceso selectivo son tener la nacionalidad española; tener dieciocho años y no exceder la edad máxima de jubilación forzosa; medir como mínimo 1,70 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres; estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente; no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas; poseer los permisos de conducción de las clases B y de la clase A o A2 y no padecer una enfermedad que impida el desempeño de funciones.

SEIS PRUEBAS

El proceso selectivo, que se realizará mediante el procedimiento de oposición, constará de la fase de oposición y de un curso selectivo. La fase de oposición constará de seis pruebas obligatorias y eliminatorias, a excepción de la sexta, que tendrá carácter voluntario y de mérito. Tal como se recoge en la resolución de la convocatoria, las pruebas serán de aptitud física, un test de conocimientos, un reconocimientomédico, de aptitud psicotécnica, de conocimientos generales y la voluntaria de idiomas.

El temario del test de conocimientos y de la prueba de conocimientos generales asciende a 52 temas, que se publican en el anexo de la convocatoria. Por su parte, inglés, francés, alemán o italiano son los idiomas admisibles de la prueba voluntaria. Las pruebas selectivas se celebrarán en Toledo, comenzando, previsiblemente, alrededor del 1 de octubre de este año.

Aquellas personas que hayan superado la fase de oposición del proceso selectivo tendrán que ser nombradas por sus respectivos ayuntamientos funcionarios o funcionarias en prácticas. Después tendrán que realizar el curso selectivo que impartirá la Escuela de Protección Ciudadana, teniendo que superarlo para adquirir la condición de funcionario o funcionaria de carrera de los cuerpos de Policía Local.