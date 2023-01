El Ayuntamiento Ciudad Real asume responsabilidades por la decepcionante Cabalgata de Reyes Magos

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real, Mariana Boadella, ha explicado a los medios de comunicación que en el Gobierno municipal asumen "responsabilidades" por la Cabalgata de Reyes porque "no salió como estaba planificada" y "tuvo errores de última hora".

Durante la atención a medios, ha detallado que falló un tranvía de Disney, "del que se rompió un eje en Andújar (Jaén) unas horas antes", un teatro de calle y generadores de música y confeti. "Esto hizo que no fuera lo que habíamos planificado ni deseado", ha añadido.

"Este año había un formato distinto como en otras ciudades de España", ha dicho, añadiendo que se repartieron unos 1.200 kilos de caramelos y 22.000 bolsas de gusanitos. "Hemos tenido mucha participación y agradecemos a todas las personas y asociaciones que participaron de forma voluntaria y a las empresas", ha apostillado.

Asimismo, ha recordado que Correos "no sale en la cabalgata desde la pandemia" y ha querido explicar que el gasto planificado no se ha hecho efectivo únicamente en la Cabalgata sino en las actividades realizadas desde el 1 de enero hasta final de Navidad, donde se incluiría la seguridad del belén municipal. Ha detallado que el gasto atribuible a la Cabalgata se fijó en 42.319 euros, IVA incluido, y que "lo pagado a las empresas que no participaron se reclamará".

"Creo que la Navidad ha sido muy participativa, la que más iluminación y actividades ha tenido, con un Jugarama espectacular, actividades culturales con música en la calle, músicos locales, actividades deportivas y teatro infantil", ha dicho, sin dejar de mencionar las tradicionales migas de fin de año que se celebraron en la Puerta de Toledo y que "fueron un acierto".

OBRAS "INMINENTES" EN LA SEGUNDA RONDA

Sobre las obras de la segunda Ronda Sur, Boadella ha anunciado que "ya se ha firmado acta de inicio de obras para que se inicie la actividad después de Navidad" y que por tanto "es inminente que la empresa empiece esas obras en los próximos días". "Es una obra muy importante y por lo tanto estaremos todos atentos a esas obras de la Segunda ronda sur", ha apostillado.

En otro orden de asuntos, ha anunciado la aprobación de la convocatoria del gasto de 25.500 euros para los premios de los concursos local y nacional del Carnaval de la capital, con el conocido Arlequín de Oro del Domingo de Piñata.

Asimismo, ha detallado que los expedientes sancionadores de la ordenanza de convivencia y ocio, que regulan el consumo de alcohol en la vía pública, "han disminuido casi a la mitad". En la vía pública se contabilizaron 663 en 2021 y en 383 en 2022, por lo que ve "una buena noticia que se reduzca el consumo de alcohol en la vía pública".

Así, ha explicado que la ordenanza por la que se regula la ocupación, la de terrazas, ha tenido un incremento de casi el doble de expedientes con un total de 31 expedientes "por distintos motivos" en 2021 y 78 expedientes en 2022. "Hemos hecho una campaña con los dos inspectores de Policía de inspección para este hecho que creemos un punto importante que hay que respetar, aunque los ayuntamientos hagan cesiones de este espacio, lo principal es que los peatones podamos circular", ha dicho.

En cuanto a la ordenanza de ruido, ha dicho que se han reducido con un total de 186 en 2022 y 299 en 2021. "Esa reducción viene por las actividades que perturban el descanso de los vecinos con las fiestas que se vieron aumentadas en la pandemia, hemos reducido esas actividades y es una buena noticia", ha añadido.

En tenencia de animales, se ha pasado de 47 expedientes en 2021 a 62 en 2022, principalmente por la circulación de animales domésticos sueltos y por la detención de perros potencialmente peligrosos "con sanciones duras de hasta 2.500 euros"

En la ordenanza municipal de limpieza "se han aumentado los expedientes sancionadores", con 186 en 2021 y 217 en 2022. "Hemos vigilado temas como que los contenedores estén en la vía pública en la hora que toca o libramientos inadecuados como cambiar el aceite del coche en la vía pública", ha detallado.