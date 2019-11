La Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava presenta "Calatrava Sabor"

La Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, la Denominación de Origen Aceite Campo de Calatrava y la IGP para la Promoción del Vino del Campo de Calatrava han presentado, en Bodegas Naranjo en Carrión de Calatrava, el proyecto “Calatrava Sabor”, impulsado por Calatrava Parque Cultural, una iniciativa que bajo el título “Enoturismo y Oleoturismo en Campo de Calatrava: Experiencia de éxito y procesos comerciales”, busca poner en valor los productos gastronómicos como atractivo turístico.

NUEVAS ESTRATEGIAS DE TURISMO

La presidenta de la AD Campo de Calatrava, Gema García ha insistido en que "solo es posible avanzar en nuevas estrategias y propuestas de turismo de éxito, basadas en algo tan arraigado en la comarca como son el aceite y el vino, con la participación de todos los agentes implicados, para impulsar con ello el desarrollo económico del territorio".

Así mismo, consideraba que con un diseño, planificación y desarrollo adecuados, se pueden impulsar estas nuevas experiencias en lugares que antes solo se dedicaban a la producción y que ahora se pueden visitar y disfrutar con “los cinco sentidos”.

EL MAYOR VIÑEDO DEL MUNDO

En representación del Gobierno Regional, la secretaria técnica de la Consejería de Agricultura, Celsa Flores, ha recordado que Castilla-La Mancha posee el viñedo más grande del mundo que “no solo es un elemento privilegiado del que viven muchas familias, sino que nos ha otorgado una marca de calidad a nivel internacional”. Por ello, ha señalado que, al tratarse de uno de los sectores más innovadores, hay que concienciar a las empresas de la importancia de este turismo de experiencias, basado en el aceite y el vino, en favor del desarrollo del territorio.

CREERNOS TODO LO QUE TENEMOS QUE OFRECER

José Crespo, presidente de la Asociación Provincial (y también de la Federación Regional) de Hostelería, recalcaba la importancia de ofrecer un turismo basado no solo en el aceite y el vino, sino en todos los productos de nuestra tierra. “Hasta no hace mucho tiempo pensábamos que no había nada que ofrecer aquí, pero estábamos equivocados, el turismo no es solo sol y playa”, ha argumentado.

CASOS DE ÉXITO

Tras el acto de inauguración, se han expuesto diferentes casos de éxito en turismo del vino y aceite de Oliva Virgen Extra, y se ha celebrado una mesa redonda en la que distintos profesionales han explicado sus consolidadas experiencias en estos sectores.

Después, los asistentes han podido disfrutar de un desayuno con tostadas de Pan de Cruz y Aceite de Oliva Virgen Extra DO Campo de Calatrava.

Del mismo modo, el director técnico de Calatrava Parque Cultural, Reyes Ávila, ha expuesto el modelo de “Calatrava Sabor” como ejemplo de competitividad agroalimentaria y turística, y del conjunto de proyectos que hay en marcha desde el Parque Cultural como la mejor apuesta para revalorizar los recursos de la comarca, con multitud de experiencias y servicios para todos los gustos y públicos en torno a la historia y la arqueología, la gastronomía, el teatro, el arte y la naturaleza del Campo de Calatrava.