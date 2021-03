La Asociación de Empresarios de Automoción alerta sobre los riesgos de acudir a talleres ilegales

La Asociación Provincial de Empresarios de Automoción (APEA), integrada en FECIR CEOE-CEPYME, prosigue su campaña contra los talleres ilegales, que tanto daño están ocasionando, en primer lugar, a los clientes de los mismos, y, a continuación, a los talleres legalmente establecidos.

Este sector está sufriendo desde hace largo tiempo de una competencia desleal e intrusismo, que viene denunciando APEA, con el apoyo de diferentes administraciones como, por ejemplo, la Subdelegación del Gobierno, con el objetivo de prevenir y perseguir el aumento de los talleres ilegales, que, además, son potenciales generadores de residuos peligrosos. Esta mala gestión puede suponer un alto riesgo de contaminación sobre el suelo y las aguas subterráneas, así como sobre la atmósfera.

APEA, asegura en nota de prensa, continuará con su constante apoyo a las empresas legalmente establecidas (en su mayor parte pymes y autónomos) para que cumplan la normativa vigente en materia medioambiental, fraude fiscal y tributario, el cumplimiento de la normativa reguladora de la Seguridad Social y de la seguridad de los trabajadores, así como a garantizar la defensa de los usuarios en el ámbito de los talleres de reparación de vehículos.

Para APEA, este es un punto muy importante, la salvaguarda de los clientes, ya que estos talleres no cumplen la normativa que regula a los mismos y no se puede, a continuación, por ejemplo, reclamar posibles daños posteriores en diferentes capítulos.

PELIGRO PARA LA SEGURIDAD VIAL

Así, afirma la Asociación, acudir a un taller ilegal o clandestino, supone que las reparaciones realizadas, sin las debidas garantías, al no contar en muchos casos con la herramienta adecuada o la capacitación profesional necesaria, así como la instalación de piezas de dudosa legalidad, inadecuadas o sin los controles de calidad necesarios para verificar su funcionamiento, constituyen grandes amenazas a la seguridad vial.

APEA reitera que, al no entregársele la obligatoria orden de reparación o la factura, el cliente pierde todo derecho a poder reclamar la garantía en caso de una reparación defectuosa o los daños que su vehículo haya podido sufrir al no tener prueba alguna del trabajo encargado y no tener contra quién reclamar.

También hace hincapié en las consecuencias para el medio ambiente por no realizarse un tratamiento adecuado de residuos tóxicos y peligrosos que pueden ser vertidos en cualquier lugar sin control alguno con la consiguiente contaminación del entorno, pudiendo provocar graves daños al ecosistema.

Por todo ello, esta organización empresarial aconseja a la ciudadanía llevar su vehículo a reparar o a realizar su mantenimiento a talleres dados de alta y debidamente legalizados, donde llevan a cabo la gestión de residuos como ruedas, baterías y aceites usados, etc. conforma a la legislación y respetando el medioambiente.

Por último, aboga por la colaboración ciudadana que resulta fundamental para erradicar los talleres clandestinos, no acudiendo a los mismos y poniendo en conocimiento de su existencia.