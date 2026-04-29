Así es el “Postre de Oro”: el lingote comestible de La Caminera que financiará la ayuda humanitaria de Cruz Roja

Cruz Roja en Ciudad Real y el Hotel La Caminera Club de Campo han presentado una iniciativa pionera que aúna gastronomía y solidaridad: el Postre de Oro.

Bajo el nombre Lingote de Chocolate y Oro, el postre se ofrecerá a todos los comensales del restaurante del Hotel y vendrá acompañado de un boleto del Sorteo de Oro de Cruz Roja.

La experiencia va más allá de lo culinario para convertirse en un acto de participación social.

Al pedir este postre, los clientes reciben un boleto para el sorteo y el hotel asume el coste del plato, por lo que el importe pagado se destina íntegramente a la causa.

Sylvia Aguas De izda. a dcha.: David Rey (chef La Caminera), Encarnación Luque (presidenta Cruz Roja Ciudad Real) y Juan José Martínez (gerente Hotel La Caminera)

Un postre con alma

El chef ejecutivo del hotel, David Rey, es el artífice de esta creación, un lingote de oro comestible. Para Rey, "es un placer hacer un postre que para para este tipo de fines".

El postre se compone de una base de crema de jengibre y miel, un polvo de aceite de oliva como representación del oro líquido, chocolate y pétalos de rosa deshidratados. En el hotel se servirá acompañado de un helado de miel para aportarle frescor.

El chef explica que se ha basado en tres principios básicos: "el oro como elemento eterno, como elemento de lujo y como elemento dorado, evidentemente".

La miel, por su parte, se ha escogido por ser un "alimento eterno", en conexión con el propio oro.

El motor de la ayuda humanitaria

El Sorteo de Oro es una de las principales fuentes de financiación de Cruz Roja, vital para sostener su labor.

La presidenta provincial de la organización, Encarnación Luque, recuerda que la vulnerabilidad tiene muchas caras: "una persona mayor que se siente sola, una mujer que es víctima de violencia machista, un niño que no tiene recursos para poder estudiar, una persona refugiada que huye de la violencia en su país" o familias sin acceso a servicios básicos".

Presentación del "Postre de Oro" de Cruz Roja y el Hotel La Caminera

La idea de esta colaboración surgió "a nivel personal" para la gerencia del hotel.

"Mi hija mayor es psicóloga voluntaria en Cruz Roja Valdepeñas" explica el director de La Caminera, Juan José Martínez.

La propuesta fue presentada a la dirección general de la cadena hotelera, que aceptó "encantada" la oportunidad de colaborar por primera vez con la entidad humanitaria.

El "Postre de Oro" estará disponible en la carta del restaurante desde este fin de semana y hasta la celebración del sorteo a finales de julio.

Desde el hotel esperan una gran acogida, ya que tienen una alta ocupación prevista, lo que podría traducirse en una recaudación significativa para la causa.