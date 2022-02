ANPE propone al Ayuntamiento de Ciudad Real dedicar un espacio al profesorado

ANPE Ciudad Real, a través de su presidenta provincial, Mónica Sánchez de la Nieta, ha registrado un escrito en el Ayuntamiento de Ciudad Real, con la propuesta de dedicar una calle, avenida, plaza o parque de la ciudad al profesorado.

“Es una manera de reconocer el esfuerzo que durante todo este tiempo han realizado y están realizando los docentes en estos excepcionales cursos escolares” señala Sánchez de la Nieta.

“Gracias al esfuerzo, responsabilidad y actitud ejemplar del profesorado y con ayuda de toda la comunidad educativa, los centros fueron, son y serán sitios seguros, lugares donde se ofrecen las mejores condiciones posibles para que los alumnos sean atendidos con todas las garantías”

Sánchez de la Nieta no se olvida de otros colectivos que también han sido imprescindibles en estos difíciles momentos. “Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, limpiadores, personal sanitario, personal de supermercados…todos han estado al pie del cañón” continúa la presidenta de ANPE Ciudad Real, suyando que “el hecho de que nosotros pidamos un espacio dedicado a los docentes, no significa que no alabemos la actuación ejemplar y fundamental de estos colectivos. Lo que queremos es dignificar y reconocer de alguna manera la labor de los compañeros a los que ANPE representa, la labor de los docentes, tan menospreciada en los últimos tiempos”.

ANPE Ciudad Real espera encontrar una respuesta favorable a esta propuesta por parte de los diferentes Grupos Políticos que conforman la corporación municipal, y les recuerda que “Un maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad, conocimiento y sabiduría en sus pupilos y forman al futuro de la sociedad, trabajando con ellos en el presente”.