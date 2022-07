5 años y 9 meses de cárcel y la expulsión del país por apuñalar a un compañero de trabajo en Tomelloso

El migrante guatemalteco afincado en Tomelloso en 2020, ha reconocido en la Audiencia de Ciudad Real que le dio doce puñaladas a su compañero de trabajo, en una pelea en la que los dos estaban bebidos, y ha aceptado una condena de cinco años y nueve meses por intento de homicidio.

Sin arraigo en España y encarcelado desde el 3 de enero de 2021, la fiscalía ha pactado con su abogada que se le expulse de Españacuando cumpla dos tercios de la condena y la sentencia de la sección segunda sea firme. Eso será a los tres años y diez meses de su encarcelamiento (lleva veinte meses).

Bebieron mucho aquella tarde del 31 de diciembre de 2020, unos veinte litros de cerveza cada uno, según ha contado el agresor en su descargo. La víctima, al que le quedan secuelas que le impide hacer los trabajos pesados que desempeñaba antes en el campo, también ha admitido que bebieron.



El agredido, ha testificado en el juicio reducido que ni recuerda por qué discutieron (al parecer sobre sus países de origen). Solo que estuvieron bebiendo toda la tarde, que sobre las ocho fueron a la casa del acusado a continuar tomando (se la había alquilado el hermano de la víctima), y que sobre las once, cuando estaban en el salón, se pelearon yel acusado fue a la cocina, cogió un cuchillo y empezó a apuñalarlo mientras él retrocedía por un pasillo intentando defenderse con las manos. En esa tesitura cayó al suelo y solo recuerda intentar llamar con su móvil a un amigo para lo que lo socorriera.



Quienes lo auxiliaron fueron su hermano y cuñada que, extrañados porque no acudía a la cena de Nochevieja, fueron a casa del acusado y los sacaron de allí, hasta que vieron el alcance de las lesiones y lo llevaron al hospital.



El acusado, que no ha dicho nada al final del juicio, ha pedido perdón a su compañero por carta desde la cárcel. La abogada de la defensa le ha preguntado este jueves si lo perdona, y la víctima se ha limitado a contestar, “lo hecho hecho está”.



La fiscal del caso, Alba Tenorio, ha solicitado además 67.282 euros de indemnización para el perjudicado, difíciles de cobrar puesto que el acusado es insolvente. Solo llevaba tres meses en España cuando pasó esto. Cuando se materialice su expulsión -España tiene convenio con Guatemala- no podrá entrar en el país hasta que pasen diez años.