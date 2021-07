Almagro consolida los Siglos de Oro español y portugués en una edición que llega al 90% de ocupación

"En el teatro de la vida cabemos todos, en el teatro de Almagro cabemos todos".

Con esa filosofía se clausuraba ayer la 44 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, que se ha desarrollado entre los días 1 y 25 de julio, y cuyo balance ha sido presentado esta mañana por Ignacio García, director de la Fundación, en el patio central del Palacio de Valdeparaiso, sede veraniega de la cita teatral manchega. Estos días se ha consolidado el estrecho vínculo entre el Siglo de Oro español y el luso.

Con el lema de la escritora barroca, Sor Ana de la Trinidad "Y el tiempo breve pasarás en flores", el Festival se siente y se piensa a diario para dar alcance a todos los que sienten el teatro y forma parte de su vida, como hacedores o como espectadores, que han respaldado el evento alcanzando una ocupación del 90% (89,86%). Un total de 23.369 personas han pasado este verano por Almagro: 16.274 espectadores y otras 7.095 que han disfrutado de las exposiciones, actividades y jornadas que han dado forma a toda la edición.

DATOS DE LA 44ª EDICIÓN

Todas las líneas estratégicas de programación y colaboración se basan en el fomento del teatro clásico del Siglo de Oro escrito en español difundido desde el Festival y propagado en el ámbito de la creación artística internacional, actualizando por una parte nuestra nómina de autores y posicionando, por otra parte, a Almagro como el epicentro natural que consolide la fusión de los textos clásicos y los nuevos creadores escénicos internacionales.

El Festival se ha encargado de mostrar al mundo, a través de la escena y de los encuentros entre especialistas y creadores, todo lo que concierne a la actualidad y visión contemporánea de la cultura barroca.

Heredero de una larga y fructífera trayectoria, el Festival sigue manteniéndose firme en el desarrollo de los estatutos de la Fundación, y en base a este criterio se ha puesto en marcha una programación, que se ha desarrollado en los espacios habituales del Festival, y que cumple con la normativa vigente de nuestras autoridades sanitarias, tales como el Corral de Comedias, Teatro Adolfo Marsillach-Hospital de San Juan, Aurea, Casa de Juan Jedler o antiguo Patio de Fúcares, Palacio de los Villarreal o antiguo Palacio de los Oviedo y Teatro Municipal.

El equipo de la Fundación del Festival en su 44 edición ha hecho posible que se hayan representado un total de 93 funciones, 85 de ellas presenciales de teatro, música y danza y 8 virtuales; sumando un total de 62 llenos absolutos, con una participación total de 47 compañías, 39 presenciales y 8 virtuales.

Todos estos datos son muy buenos y satisfactorios, con una ocupación que llega al 90% (89,86%), el Festival de Almagro ha conseguido que 23.369 personas asistan a las distintas actividades, 16.274 de ellas espectadores de nuestra programación sobre el Siglo de Oro, lo que ha supuesto un ingreso económico por venta de localidades de 300.433 euros.

A estos espectadores hay que sumar los 4.201 asistentes a la exposición El teatro de la vida. Gerardo Vera, organizada por el Museo Nacional del Teatro; y los 2.612 que no han querido perderse Mujeres de Almagro, patrocinada por el Instituto de las Mujeres. Y otras 282 personas han participado en las diferentes jornadas y encuentros de esta edición: Una palabra a tiempo (ITEM), Refundir la comedia desde los retos del siglo XXI (AHCT); XLIV Jornadas: El Siglo de Oro ibérico: Portugal y el teatro clásico español (UCLM); Romper el silencio (UGT); Barroco de Ida y Vuelta (CCMMX y AECID); y I Encuentro Internacional Diálogos Ibéricos (APCEN).

EL FESTIVAL EN LOS MEDIOS Y EN RRSS

La repercusión en medios de comunicación – prensa escrita, radio, televisión y medios digitales – vuelve a confirmar el buen estado de salud de la información escénica del Siglo de Oro en los medios, consiguiendo que se hable de la materia de una forma habitual.

Con un número de impactos superior a las 2.600 noticias publicadas o emitidas, han sido casi un centenar de apariciones en televisión (nacionales y autonómicas); más de noventa cortes de radio (también nacionales y autonómicas); más de 400 reportajes, entrevistas, artículos y críticas en medios impresos; y más de 2.000 apariciones en medios digitales. En total 2.685 impactos.

Esta repercusión mediática ha tenido una audiencia de más de 650 millones de lectores, oyentes y espectadores. Si se trasladase este espacio en medios a una campaña publicitaria, su valor sería de 15.800.000 €.

La 44ª edición del Festival de Almagro ha contado con seis soportes de información en red. Además de la página web oficial del Festival, se han utilizado Facebook, Twitter e Instagram como medios de difusión diaria de la información y YouTube y Flickr como plataforma de descarga de material gráfico y audiovisual.

Este año, y al igual que en la anterior edición, el Festival de Almagro ha hecho el esfuerzo de generar contenidos específicamente pensados para redes sociales (Facebook, Instragram, Instagram Stories, Twitter y Youtube) desde el mismo momento en el que se presentó la programación.

La página web ha recibido más de 150.000 visitas. Durante el periodo de venta de 62 días, ha recibido un promedio de cerca de 1.850 visitas diarias. Estas visitas se han incrementado desde la inauguración de la 44º edición, recibiendo cerca de 48.500 visitas, una media de cerca de 2.000 visitas diarias del 1 al 25 de julio.

En Facebook, donde se han realizado más de 200 publicaciones contamos con un total de 23.828 seguidores. Entre las publicaciones, se han subido más de 115 vídeos, que suman 20.4000 minutos reproducidos.

La cuenta de Twitter del Festival, que cuenta con 16.642 seguidores, ha tenido más de 70.000 impresiones en los tweets publicados durante el transcurso del Festival. Este año se ha seguido apostando por la transmisión de información a través de Instagram, con 8.551 seguidores, donde se han realizado más de 200 publicaciones desde enero.

Para la subida de material gráfico y audiovisual se ha hecho uso de YouTube y de Flickr. En el canal de YouTube del Festival, que cuenta con 1.488 suscriptores, se han subido un total de 95 vídeos. Por su parte, en la cuenta de Flickr se han subido más de 1.970 fotos.

LAS LEYENDAS DE NUESTRO TEATRO

El Festival empezó con un reconocimiento a una mujer excepcional en su quehacer artístico y en su proceder humano: Julieta Serrano.

Ella ha sido nuestro XXI Premio Corral de Comedias. En un acto emotivo con el encuentro de Julieta y Nuria Espert, amigas desde su infancia, y el relato ingenioso en las palabras laudatorias de Paco Bezerra junto a los fados que interpretaron Rita Barber y Marco Oliveira.

QUIENES SE LO CUENTAN AL MUNDO

El Homenaje de esta edición estaba dedicado a los medios de comunicación, a la prensa. Muy especialmente a los periodistas Rosana Torres y Julio Bravo, acompañados por la Asociación de Periodistas de Ciudad Real.

Ellos son garantes del cuidado patrimonial que aquí se da, de la defensa de los valores cívicos que encarnan nuestros clásicos, del modelo público, plural, libre y abierto que es y debe seguir siendo este Festival, referente de una cultura feminista, americanista, accesible e inclusiva.

Les une a todos el amor inmenso por Almagro y lo que significa este Festival como triunfo de la colectividad y de los valores de un pueblo desde hace siglos. También hacer de su trabajo una vocación y devoción que va mucho más allá de la obligación. Como bien dice Cervantes, “lo que se sabe sentir se sabe decir”.

LOS CLÁSICOS TIENEN EN ALMAGRO SU CASA

La Compañía Nacional de Teatro Clásico ha vuelto a estrenar de forma absoluta en Almagro, con Antonio y Cleopatra, de William Shakespeare, en versión de Vicente Molina Foix, dirección de José Carlos Plaza y protagonizada por Ana Belén y Lluís Homar.

La Compañía Nacional de Teatro Clásico ha estado presente, además, con Castelvines y Monteses de Lope de Vega, una coproducción junto a Barco Pirata bajo la dirección de Sergio Peris-Mencheta; El príncipe constante, de Calderón de la Barca, dirigida por Xavier Albertí; La comedia de maravillas, de Ramón de la Cruz y Lluïsa Cunillé, dirigida por Lluís Homar; y el espectáculo infantil Lope sobre ruedas, de Lope de Vega, dirigido por Mireia Fernández.

Un nutrido y variado conjunto de propuestas que aumenta así la presencia y la mirada de la Compañía Nacional de Teatro Clásico en Almagro, su casa.

CABEN TODOS LOS PAÍSES

El puente con América y la producción del Siglo de Oro que allí se generó. Nuestro idioma es el hilo invisible que une los dos lados del Atlántico, a través de ese hilo late el mismo sentido por la vida, una mirada que nuestra memoria llevó allí para florecer bajo un sol más violento, sumergirse en aguas más saladas y acunarse en acentos más sonoros.

Desde el Festival se ha propuesto un viaje de ida y vuelta siguiendo este hilo que atraviesa la programación: Colombia fue el País Invitado de Honor en la 41 edición como comienzo de un camino panamericano. Y en la 42 lo fue México. En la 43 edición no fue posible mantener un país invitado a causa de la pandemia del Covid-19, pero se establecieron programas telemáticos de conexión como Barroco de Ida y Vuelta.

En esta relación con América coincidimos claramente con nuestro país vecino y, apoyados en la celebración de la Circunnavegación, hemos contado con Portugal como país invitado en 2021.

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro tiene un programa destacado llamado País Invitado, donde, cada año, un país elegido por su aportación patrimonial y su importancia durante los siglos XVI y XVII, en todos los aspectos, pero con especial atención a la cultura literaria y teatral, nos muestra su historia y corpus cultural a través del talento artístico contemporáneo.

Nos han acompañado en el Festival la Companhía Teatro de Braga y Centro Dramático Galego con A contenda dos labradores de caldelas o entremés famoso sobre da pesca do río miño. El Teatro Nacional Sâo Joâo (Oporto) con Castro. A Escola da noite y Centro Dramático de Évora con Embarcaçâo do inferno de Gil Vicente. Y Os músicos do tejo con Esta trabalhosa vida.

Por nuestra parte hemos construido una programación sobre Portugal con la ficción sonora de RNE: La reina muerta. Inés de Castro. Con la compañía Nao d’amores: nise, la tragedia de inés de castro. Y con las XLIV Jornadas de teatro clásico de Almagro que ha llevado por título: El siglo de oro ibérico: Portugal y el teatro clásico español, organizadas por la Universidad de Castilla-La Mancha. Y la Asociación portuguesa de Escenografía ha organizado el I Encuentro Internacional. Diálogos ibéricos: Apcen en Almagro. La exposición Mujeres de Almagro sobre obra de José Manuel Castanheira. Recordamos aquí que el cartel de la 44ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro ha sido diseñado por el escenógrafo y arquitecto citado José Manuel Castanheira, quien además ha presidido el jurado del X Certamen de Almagro Off.

TODOS LOS TERRITORIOS, TODAS LAS LENGUAS

Además de la mirada exterior, contamos con una mirada a la realidad de nuestro país y sus diferentes formas de entender y vivir el Siglo de Oro, en su momento y hoy. Nuestras Comunidades Autónomas estarán presentes en el apartado de programación que iniciamos el año pasado con Valencia y que este año ha continuado con Navarra y su mirada vanguardista y feminista del Siglo de Oro.

La inauguración del Día De Navarra, Comunidad Autónoma Invitada, tuvo lugar en el Corral de Comedias el sábado 10 De Julio, con Bistiendo el ábito de mujer de Alfredo Sanzol, interpretado por Natalia Huarte. Las compañías que nos ha mostrado la manera de hacer el Siglo de Oro en Navarra: Pasadas Las 4 Y Spanish Brass con El Burlador Sin Sardina, T’diferencia Teatro con Laberinto de Juana Ines, Producciones Maestras con Loco Desatino, Raquel Andueza y La Galanía con el concierto Al Baile Con Cervantes, Quevedo y Lope. Museo Universidad de Navarra ha traído su producción de El Cantar de Cantares y la presencia del folklore navarro con Mielotxin + Lauarin Dantzariak + Hutsun Txalapartariak.

UN ESPACIO IGUALITARIO

Uno de los pilares fundamentales, en los que se asienta la programación del Festival de Almagro, gira en torno a la importancia que la mujer siempre tuvo en el desarrollo del teatro, durante el Siglo de Oro y posteriormente; nuestro fin es sacar a la luz a todas aquellas autoras, actrices e incluso empresarias de teatro que, en los siglos XVI y XVII, tuvieron un papel muy importante y un discurso absolutamente feminista, que nos sorprende por su autenticidad y vigencia. Fomentando así la presencia de género, labor que también se viene desarrollando desde un equipo paritario, no solamente en el personal de la Fundación, sino también en nuestros certámenes.

Nuestro Siglo de Oro, frente al de otros países, conlleva una clara presencia femenina, a este patrimonio femenino hay que sumarle la participación artística de directoras de escena y escritoras contemporáneas. La integración e implicación social y femenina se plasma en acciones como la que hemos llevado a cabo con el Instituto de las Mujeres sobre una galería de retratos titulada Mujeres de Almagro realizada por el escenógrafo y pintor portugués José Manuel Castanheira.

En 2020, año en el que el COVID obligó a transformar nuestras vidas y formas de realizar los trabajos, la Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y el Instituto de las Mujeres, desarrollamos una sencilla, pero significativa contribución mediante la acción titulada: A un verso de distancia consistente en marcar en el suelo mediante vinilos las distancias de seguridad sanitaria, con fragmentos de versos de distintas mujeres muy notables, no siempre reconocidas ni conocidas por el gran público. Mujeres como Sor Ana de la Trinidad, puesta en valor a través del verso que utilizamos de lema en la presente edición del Festival.

JUSTICIA, DIGNIDAD Y LIBERTAD

La presencia del Siglo de Oro a través de sus títulos más emblemáticos: El perro del hortelano, La vida es sueño o Peribáñez y el comendador de Ocaña. Y también de otros títulos menos frecuentes en el repertorio pero que han cautivado a nuestro público como: Las bizarrías de Belisa y El animal de Hungría. O visiones contemporáneas del Siglo de Oro como: Serrana, Lope y sus Doroteas, Adiós dueño mío, La luz oscura de la fe, Esta divina prisión o Yo la peor del mundo. De momentos anteriores al Siglo de Oro nos ha venido Mío Cid, con la importancia y proyección que tuvo en el teatro posterior.

El público presencial del Festival ha podido disfrutar en el Teatro Municipal del estreno absoluto de las dos compañías ganadoras de la convocatoria de ayudas a la producción de propuestas artísticas sobre Siglo de Oro de Castilla-La Mancha: Francisca, de Producciones 099 bajo la dirección de Fredeswinda Gijón (12 julio), un recorrido por la vida de Francisca de Pedraza; y Amor es más laberinto, de Sor Juana Inés de la Cruz, una producción de Al hilo Teatro bajo la dirección de Claudio Hochman.

El Corral de Comedias acogió el estreno absoluto de La vida es sueño con versión y dirección de Pablo Viar, a cargo de Producciones La Folía (16-17 julio); e Il Parnasso Musicale dió un toque musical al Corral con Marizápalos, sobre compositores anónimos del XVII con dirección de María Huertas González (18 julio). Toque musical al que se suma la Asociación Banda de Música de Almagro, que clausuró el festival el 25 de julio en Casa Palacio de los Villarreal con el concierto A este mar de Portugal de nuestros navarros mares.

Tras el éxito en anteriores años de este formato teatral sobre ruedas, el 44º Festival de Almagro ha vuelto a incluir en su programación El teatro de sus Mercedes con la compañía El Taular Teatro, que representará El perro del hortelano de Lope de Vega, a bordo del nuevo EQV de Mercedes-Benz, 100% eléctrico.

También, como cada edición, la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) organizó las Jornadas de Teatro Clásico de Almagro. Bajo la dirección de Rafael González Cañal, los días 13, 14 y 15 de julio en el Palacio de Valdeparaiso bajo el título El Siglo de Oro ibérico: Portugal y el Teatro Clásico Español. La parte formativa de la cita teatral ha sido completada el Ateneo de Almagro y su ciclo de actividades, del 3 al 25 de julio en su sede de la localidad manchega. Entre ellas, este año se incluyó una representación, Pasión por el teatro, en el Teatro Municipal, a cargo de La piel del oso Teatro, como Homenaje a Plácido Núñez Prieto.

TALENTO Y RIESGO ES UN VALOR

Así como con el certamen Almagro Off donde desarrollamos una clara línea de implicación profesional, de fomento a jóvenes y a la cantera de nuevos valores artísticos.

Este año esperamos poder celebrar la X edición, tras su aplazamiento en la edición pasada debido al Covid-19. Nuevamente hemos implicado en el certamen, a la Real Escuela Superior de Arte Dramático, Instituto Cervantes y Asociación de Directores de Escena.

En el X Certamen Almagro Off han participado cuatro compañías. La compañía Las Monstruas, de Comunidad Valenciana y Murcia, inició el certamen el 13 de julio con El discreto enamorao, con versión de Andrea Martínez e Inés Muñoz y dirección de esta última. Tres compañías madrileñas completaron la programación. Mudanzas López nos trae Ahora que nos dejan hablar, adaptado por Adrián Perea y dirigido por Álvaro Nogales a partir de El coloquio de los perros de Cervantes (14 julio). Scándere participa con Caer para levantar, con versión de Arturo Sánchez Vázquez y dirección de Laura Ferrer (15 julio). Cierra el ciclo de emisiones on-line, el 16 de julio, la compañía Tío Venancio y su Pr3cioxxa, con dramaturgia de Laura Mundo a partir de La Gitanilla de Cervantes.

El premio ha recaído en Scándere con Caer para levantar, versión de Arturo Sánchez Vázquez y dirección de Laura Ferrer.

DESDE PEQUEÑOS APRECIANDO LA CULTURA

La implicación social, que se desarrolla en el certamen Barroco Infantil, cuya oferta va dirigida a los niños y que alcanza también, en este año, su décima edición.

Por motivo de la pandemia Covid-19 los certámenes se han emitido on line, tras su grabación sin público, y los espectáculos gratuitos se han ofrecido en espacios cerrados previa retirada de invitación para tener un control de acceso que garantizase la seguridad y la normativa sanitaria presente en las fechas en las que se ha desarrollado esta edición número cuarenta y cuatro.

El X Certamen Barroco Infantil arrancó el 2 de julio con la emisión de La increíble historia de Juan Latino, de la compañía Claroscuro Teatro, con versión de Julie Vachon y dirección de Francisco de Paula Sánchez, Julie Vachon y Larisa Ramos. Desde Murcia, participa la compañía Culturánea HR con Cervantes baila, versionado y dirigido por Inés Hellín (3 julio). Y, desde Madrid, Títeres Sol y Tierra con un clásico de Lope de Vega, Fuenteovejuna, adaptado y dirigido por Mar de la Rosa y Álvaro Torre (4 julio). La compañía gallega Pedras de cartón vuelve ha vuelto a participar en este certamen. En esta ocasión, con su espectáculo Quijote, dirigido por Laura Sarasola (5 julio) resultando ser la compañía elegida por el jurado del certamen para obtener el Premio de representar la obra dentro de la programación presencial del Festival.

EXTENSA OFERTA DE ACTIVIDADES

Experiencia única que es fiesta del teatro, de la vida y de la belleza, donde el Museo Nacional del Teatro ha organizado una exposición conmemorativa de la trayectoria profesional de Gerardo Vera: El teatro de la vida. Otras exposiciones como El paseo de la fama o actividades como Una palabra a tiempo, el congreso de la AHCT, Refundir la comedia desde los retos del Siglo XXI o el curso organizado por la UGT: Romper el silencio, dramaturgas del Siglo de Oro.