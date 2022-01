Alejandro, el guardia civil que salvó a una niña de 7 años que se atragantaba con un caramelo en Tomelloso

Alejandro Peco, un guardia civil de Tomelloso, salvó la vida de una niña de 7 años cuando se atragantaba con un caramelo.

Los hechos sucedieron hace unos días en la Avenida Don Antonio Huertas de Tomelloso, a la altura del IES Francisco García Pavón, mientras el agente de la guardia civil se encontraba fuera de servicio dando un paseo con su familia.

Según nos ha explicado el propio Alejandro en COPE "me dí cuenta de que una niña menor, de unos 7 años de edad aproximadamente, se estaba ahogando, mientras su madre, que se encontraba en esos instantes con ella, pedía auxilio".

Inmediatamente, ha señalado "pedí permiso a la madre para poder practicarle la maniobra de Heimlich" consistente en un procedimiento de primeros auxilios para desobstruir el conducto respiratorio, normalmente bloqueado por un trozo de alimento o cualquier otro objeto.

Tras la acción, la niña "pudo expulsar el caramelo" que le estaba provocando el atragantamiento. En cuanto lo escupió, afirma Alejando, "se puso a llorar y se abrazó a su madre".

AGRADECIMIENTO PÚBLICO DE LA MADRE

Alejandro, a través del grupo de Facebook "No eres de Tomelloso si no...", publicó el pasado martes un post en el que exponía la acción que había realizado el domingo para intentar ponerse en contacto con la madre de la niña para saber qué tal se encontraba.

Una publicación que fue contestada por la madre de la pequeña, quien le agradeció profundamente su ayuda. "Si no hubiera sido por vuestra ayuda no se que hubiese pasado, ya que en esa situación me quedé bloqueada y no sabía que hacer con los nervios" expone la madre de la menor.

La niña, según indica la madre, se encuenta bien "aunque tuvó dos días con molestia en la garganta".

"Como dice ella" señala la madre "ese hombre me a salvado".

UNA MANIOBRA VITAL

La maniobra de Heimlich es una técnica efectiva para salvar vidas en caso de asfixia por atragantamiento que, ha subrayado este agente, residente en Tomelloso aunque presta sus servicios en el Centro Penitenciario de Herrera de La Mancha, "todo el mundo debería conocer".

Según datos del INE ( Instituto Nacional de Estadística), la asfixia por atragantamiento, es la tercera causa de muerte no natural en España, por delante de accidentes de tráfico, por ese motivo, es fundamental conocer en qué consiste dicha maniobra, para poder así prevenir este tipo de accidentes que por desgracia se dan de forma muy habitual.