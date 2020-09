"Si Alba se contagiara de coronavirus probablemente moriría"

"Tenemos dos hijas, Alba y Ana, de 15 y 10 años, respectivamente. Alba es una niña con una Parálisis Cerebral Infantil Severa desde el nacimiento... Si Alba se contagiara del coronavirus probablemente moriría. Soy su madre y soy perfectamente consciente de ello".

Este fragmento es parte de la carta que Ana Rosa Plaza, una madre de Tomelloso, ha dirigido a la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha para que su hija menor, Ana, pueda seguir este curso escolar desde casa y así tratar de impedir que su hermana Alba, de 15 años, pueda contagiarse de coronavirus.

UNA LUCHA DIARIA POR SOBREVIVIR

Ana Rosa ha explicado este lunes a Carlos Herrera en 'Herrera en COPE'que su hija mayor tiene una parálisis cerebral severadesde el nacimiento y se enfrenta a “una lucha diaria por sobrevivir.

"Tiene otras patologías asociadas como una bronquitis aguda de repetición, que termina en neumonía” ha afirmado. "De hecho, el año pasado sufrió una debido a una alergia que me obligó a extraerle toda la mucosidad con una sonda que le tienes que meter por la traquea” ha recordado Ana Rosa.

“La enfermedad a lo que primerole puede atacar es a las vías respiratorias. La vida de Alba corre muchísimo riesgo: si su hermana pequeña se contagiara de coronavirus en el colegio y se lo pegara a Alba, no sobreviría” ha asegurado.

SIN PROTOCOLO DESDE LA CONSEJERÍA

"El problema" ha señalado Ana Rosa "es que la autoridad escolar no puede darme una respuesta. Los profesores recibieron los protocolos el día 1. Al no tener ninguna directriz desde arriba, están a tu entera disposición, pero lógicamente son profesores, no pueden establecer nada por su cuenta y riesgo”.

Ana Rosa ha señaldo que “como padres no nos han referido ningunas directrices desde ningún organismo oficial. Hay casos de padres con quimio, abuelos en casa y niños que se ven obligados a asistir a clase”.

”Por parte del colegio no hay ningún problema, han desarrollado por su cuenta unos protocolos dignos de admiración, pero al final, lo que te viene te viene de fuera. En un colegio hay muchos niños. Es muy fácil que se contagie”. Ana Rosa ha insistido en que “cuando tienes un niño con las características de Alba, vives confinado desde el nacimiento”.

GARANTIZAR LA EDUCACIÓN SIN PONER EN RIESGO UNA VIDA

“Ana es una niña muy responsable" afirmaba sobre su hija pequeña en "Herrera en COPE" esta "madre coraje" de Tomelloso. "No quiere ser una prófuga de la justicia, quiere hacerlo todo de forma legal. Está encantada de ver a sus amigos, pero es consciente del riesgo. No quiere tener que buscarse la vida para seguir recibiendo una educación”.

"Son muchas las familias que no podemos elegir entre la vida de uno de nuestros hijos y la educación del otro. Por si Ustedes no lo habían pensado. En nuestro caso estamos dispuestos y podemos ofrecer a Ana una educación no presencial, nos comprometemos a ello poniendo por nuestra cuenta todos los recursos que sean necesarios para ello y les pedimos que así lo permitan, y lo dispongan, con el fin de salvaguardar la vida de nuestra hija Alba" finalizaba Ana Rosa la carta que ha remitido a la Consejera de Educación, Cultura y Deportes de Castilla - La Mancha, Rosa Ana Rodríguez.