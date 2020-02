Agricultores y ganaderos de Ciudad Real se manifiestan en la N430 por unos precios justos

Cientos de agricultores y ganaderos de la provincia de Ciudad Real, sobre todo de la comarca de Los Montes, se están manifestando hoy en la en la carretera Nacional 430, con una tractorada y una marcha desde Puebla de Don Rodrigo hasta Puente de Retama, y luego a la inversa, para seguir reivindicando "precios justos" para sus productos.

PRECIOS DE HACE 30 AÑOS

No sólo con tractores, sino también con vehículos particulares, agricultores y ganaderos de localidades como Agudo, Luciana, Fontanarejo, Arroba de los Montes, Chillón, Puebla de Don Rodrigo, Saceruela o Abenójar, han participado en esta protesta "pacífica", según han asegurado los propios organizadores de una movilización que se ha convocado por WhatsApp, sin la participación de "organización agraria ni partído político alguno".

En una marcha de unos 30 kilómetros en la que han ocupado un carril de la N430, los manifestantes han reivindicado "precios más justos para los productos del campo".

Aseguran que la situación es "insoportable" porque los precios están tirados y son de hace 30 años. Además, lamentan que se quiera recortar las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y advierten de "que la España vaciada se puede vaciar todavía más".

Algunos agricultores y ganaderos aseguraban que "de seguir así la situación, no descarta abandonar el campo".

"NO OS SENTÉIS CON TORRA, SENTAROS CON LOS DE LA GORRA"

En la manifestación había pancartas en las que se podían leer “El mundo rural se muere”, “Por nuestros agricultores, precios justos”, “Sin el campo no hay vida” y “Sánchez-Iglesias, no os sentéis con Torra, sentaros con los de la gorra”.

Los convocantes de esta protesta no descartan organizar más movilizaciones si la situación no mejora y el Gobierno no adopta medidas.

MOFIDICAR LA LEY DE CADENA ALIMENTARIA

Preguntado sobre esta movilización, el vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro ha asegurado que la posición que el gobierno regional ha trasladado al gobierno central es clara: es necesario modificar la Ley de Cadena Alimentaria.

Algo que el propio Guijarro pudo trasladar él mismo, según ha asegurado, en una reunión mantenida hace poco en el Ministerio de Agricultura, "porque no puede ser" ha subrayado "que los consumidores estemos pagando unos precios que no se ven reflejado en los precios que reciben los agricultores".

"Hay que hacer el cambio legislativo oportuno para garantizar que el precio se empieza a formar a partir de los costes de producción que tienen las explotaciones agrarias, y a partir de ahí el resto de la cadena alimentaria" ha dicho Guijarro, añadiendo que "lo que no puede ser es que sea al revés: que el precio lo fijes las grandes superficies y cuando llegue al agricultor no le de ni para cubrir los costes de explotación".