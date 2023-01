El PP afirma que la descomposición del Gobierno del PSOE y Ciudadanos está afectando gravemente a la ciudad

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de la capital, Paco Cañizares, ha asegurado hoy que la descomposición del equipo de Gobierno del PSOE y Ciudadanos está afectando gravemente al desarrollo de Ciudad Real, algo que los vecinos están viendo en las calles de nuestra ciudad desde hace mucho tiempo.

“No estamos hablando de hechos puntuales, ni de peleas, ni siquiera de un voto de un edil de Ciudadanos en un Pleno discordante con la votación del equipo de Gobierno, estamos hablando de un auténtico desorden interno del equipo de Gobierno, y de un descrédito absoluto de sus dos alcaldesas, que está afectando a todos los ámbitos de funcionamiento del Ayuntamiento y, por tanto, al futuro de nuestra ciudad que es lo que a nosotros nos preocupa”, ha añadido.

El portavoz popular ha puesto varios ejemplos, de los últimos diez días, de ese auténtico desbarajuste como es la Zona de Bajas Emisiones que, ha recordado, se debatió en el Pleno del 22 de diciembre, a propuesta del PP, que pidió que se elaborara un estudio económico sobre las consecuencias que tendrá su implantación. La propuesta, ha recordado, fue rechazada por el equipo de Gobierno alegando que todo estaba bien hecho, que estaba conforme a la normativa aplicable, que se habían realizado, de forma concienzuda, todos los estudios y que, además, la Zona de Bajas Emisiones iba a ser sumamente positiva para la ciudad y que se aprobaría en el Pleno extraordinario del 30 de diciembre”, ha recordado Cañizares.

Ha añadido que, sin dar ningún tipo de explicación, ni a los grupos políticos ni a los vecinos, la Zona de Bajas Emisiones no fue al Pleno del día 30 y, el pasado lunes, la portavoz del equipo de Gobierno se limitó a decir a los vecinos, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, que no se preocuparan que aún no está implantada.

“Después de haberse pasado meses informando a los vecinos de que la Zona de Bajas Emisiones iba a estar en vigor el 1 de enero, ahora dicen que no, que todo aquello que estaba hecho tan bien, de forma tan sesuda, con tantos estudios, de forma tan clara, consensuada con la normativa estatal, que estábamos a la cabeza de España y que iba a ser maravillosa para nuestra ciudad, ahora no está y no dan ni una sola explicación, no dicen absolutamente nada, algo impropio de un equipo de Gobierno serio que esté centrado en trabajar por Ciudad Real”, ha añadido.

El portavoz popular también se ha referido al programa “Colegio seguro” que financia desde el pasado año la Diputación provincial y que, ha recordado, permite la contratación de limpiadoras para mejorar la salubridad, y la seguridad, en los colegios y en las aulas. “Este año, estamos en el mes de enero, aún el Ayuntamiento de Ciudad Real ha sido incapaz de realizar esas contrataciones que sí han hecho todos los ayuntamientos de la provincia; tenemos un dinero de la Diputación para gastarnos en contratar gente desempleada y el Ayuntamiento no es capaz de hacerlo y de gestionarlo, una auténtica vergüenza para una administración seria y que es incapaz de gestionar lo más básico”, ha añadido.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ese desorden interno también ha tenido también su reflejo en la cabalgata de Reyes. “Por encima de las críticas de los vecinos a un espectáculo bastante mejorable, el desastre de la cabalgata lo que evidencia es la falta de gestión que tiene este Ayuntamiento, un espectáculo que se produce todos los años el día 5 de enero, no es un tema imprevisto ni novedoso, y han sido incapaces de hacerlo con una mínima previsión y contando con la sociedad.

“Tras el fracaso estrepitoso de la cabalgata es muy lamentable la cobardía de la alcaldesa y concejala de Festejos, Eva Masías, que no ha salido a dar ninguna explicación y no ha asumido ninguna responsabilidad; el equipo de Gobierno se ha limitado, a través de su portavoz, a pedir disculpas sin más”, ha añadido Paco Cañizares.

Y, por último, y sobre lo sucedido en el Pleno del día 30 de diciembre, en el que un edil de Ciudadanos se abstuvo en la votación del Presupuesto municipal, el portavoz popular ha incidido en que en Ciudad Real se está viviendo lo que en toda España con Ciudadanos, una descomposición evidente de un partido que no ha cumplido sus expectativas en ningún sitio y, en Ciudad Real, no solo no las ha cumplido sino que las ha traicionado gravemente, en contra de los intereses que dicen defender, apoyando al Partido Socialista de Sánchez.

“A nosotros lo que nos preocupa es la ineficacia de este equipo de Gobierno del PSOE y Ciudadanos para resolver los problemas de la ciudad; el espectáculo que ha dado el Gobierno local ha sido ridículo, sin saber qué van a hacer, sin tomar decisiones e, incluso, el ridículo dentro del PSOE”, ha añadió Cañizares quien ha recordado que Pilar Zamora aseguró que se trataba de una ‘traición y de una irresponsabilidad y que había que tomar decisiones drásticas’ y, a los cinco días, el presidente provincial del PSOE, José Manuel Caballero, afirmó que no había pasado nada y que no había que sancionarlo, evidenciando, una vez más, la falta de sintonía entre el PSOE provincial y local, y la falta de consideración hacia su candidata, Pilar Zamora.