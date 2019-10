ADACE reclama más recursos para que "esa vida salvada" pero afectada por un Daño Cerebral "merezca ser vivida"

"Cualquier persona puede sufrir las consecuencias de un daño cerebral, nadie está exento". Un recordatorio que hoy, Día Nacional del Daño Cerebral Sobrevenido, nos hacen desde la Asociación ADACE, pero que han manifestado durante toda esta semana con diferentes actos en toda la provinciay región.

100.000 PERSONAS AL AÑO

"En cuestión de segundos, todo puede cambiar como consecuencia de un ictus, un accidente de tráfico, un tumor cerebral, un traumatismo o un accidente cardiovascular" explica el manifiesto de este Día Nacional del Daño Cerebral Sobrevenido, cuyo lema es "Una vida salvada, merece ser vivida".

Un problema que sufren unas 100.000 personas al año en España, siendo ya más de medio millón los afectados por esta discapacidad, que afecta también a su entorno familiar.

“Las familias son las que sufren, sobre todo, las consecuencias invisibles de esta discapacidad”, asegura Primi González, neuropsicóloga de ADACE Ciudad Real.

"YA NO ES LA PERSONA QUE ERA"

Familias como la de Mª Ángeles, esposa de un hombre al que hace 4 años un derrame cerebral dejó graves secuelas físicas y psíquicas.

"Aunque está bastante recuperado" aseguraba Mª Ángeles en COPE, "no ha vuelto a ser la persona que antes era".

Y a la tristeza de ver cómo su marido ha perdido muchas de las cosas que le hacían "ser como era", se une la impotencia de ver que las administraciones no les ayudan lo suficiente para poder afrontar esta situación.

"Las ayudas no cubren ni un 10% de lo que una persona con Daño Cerebral Adquirido necesita" asegura Mª Ángeles. "Mi marido necesita fisioterapeuta, neuropsicólogo, una persona que nos ayude a cubrir sus necesidades más básicas... yo me hago cargo de él, pero tengo que trabajar. Si no trabajara, ,mi marido no podría tener la atención que tiene".

ESTRATEGIA NACIONAL DE ATENCIÓN AL DCS

Desde ADACE Castilla-La Mancha reclaman una Estrategia Nacional de Atención al Daño Cerebral, "para coordinar los recursos sanitarios y sociales, y un código diagnóstico tras las altas hospitalarias para ver los casos que hay y cuáles son sus necesidades".

“Hay problemas cognitivos, emocionales... que solamente los perciben los familiares que viven de manera continua con el afectado" afirma Primi González "y al no ser visibles, no se habilitan los recursos para atenderlos”.

Con motivo de este Día del Daño Cerebral, ADACE Ciudad Real salió a la calle, el jueves en Alcázar de San Juan y ayer en Ciudad Real, para visibilizar esta realidad.

Además de la lectura del manifiesto y la cuestación, se instaló una mesa informativa y de sensibilización sobre el cuidado de la tensión cardiovascular y las lesiones en el cerebro, donde profesionales de enfermería midieron la tensión y valoraron los riesgos de las personas que se acercaron.