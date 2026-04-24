Abril finaliza en la provincia con las dos romerías más multitudinarias: las de Tomelloso y Bolaños de Calatrava

Alejandro Ramírez, presidente de la Hermandad de la Virgen de las Viñas (Tomelloso) y Sacramento Fernández, presidente de la Hermandad de la Virgen del Monte (Bolaños de Calatrava)

El último domingo de abril se celebran dos de las romerías más multitudinarias de la provincia de Ciudad Real.

En la comarca de La Mancha, la localidad de Tomelloso se vuelca durante todo el fin de semana en su tradicional Romería en honor a su Patrona, la Virgen de las Viñas.

El presidente de la hermandad, Alejandro Ramírez, ha explicado en COPE que llevan "muchos meses trabajando en la gestión, en la organización, para que esté todo debidamente coordinado".

Este esfuerzo se ha reflejado en un programa de actos que comenzó la semana pasada con el pregón, una decisión que, según Ramírez, fue "todo un éxito".

Un santuario renovado

El santuario de Pinilla, centro neurálgico de la celebración, estrena varias mejoras.

La más destacada es un nuevo parque infantil totalmente accesible. "Hemos inaugurado un parque infantil al que se le ha puesto suelo de caucho, está totalmente adaptado, los columpios homologados, para que cualquier niño, con discapacidad o sin ella, pueda disfrutarlo", ha detallado Ramírez.

Además del parque, la hermandad ha realizado un "trabajo brutal" para acondicionar el recinto tras las borrascas del invierno.

Se han instalado nuevos merenderos, farolas y papeleras. También se han colocado unas balconadas con la insignia de María en la ermita, que se han convertido en "un reclamo muy bonito".

romeriadetomelloso.es Procesión de antorchas de la Romería de Tomelloso en honor a la Virgen de las Viñas

Objetivo: Interés Turístico Nacional

La Hermandad tiene la mirada puesta en la declaración de la romería como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Ramírez asegura que el expediente está ya "casi sellado" gracias a la "colaboración absoluta" del Ayuntamiento de la localidad.

"Yo creo que los actos que se llevan a cabo durante la Romería ya dan una identidad, una tradición y una cultura que nos hace especiales y que, sin duda, nos va a hacer conseguir la declaración de interés turístico nacional", ha afirmado el presidente de la Hermandad con convicción.

romeriadetomelloso.es Reatas de mulas enjaezadas, símbolo de la Romería de Tomelloso

La más multitudinaria del campo de calatrava

Y en Bolaños de Calatrava sus vecinos cuentan ya las horas para celebrar la Romería en honor a su Patrona, la Virgen del Monte, una de las festividades más queridas y multitudinarias de la localidad y que este año, además, estrena declaración como Fiesta de Interés Turístico Provincial.

En COPE, el presidente de la Hermandad, Sacramento Fernández, destacaba la presencia del Obispo de Ciudad Real, Monseñor Abilio Martínez, que presidirá la eucaristía del domingo en el Santuario de la Virgen del Monte.

Ayuntamiento Bolaños de Calatrava Romería de la Virgen del Monte, en Bolaños de Calatrava

un estadal "de récord"

.La bajada de la Virgen, la procesión... son muchos los momentos álgidos de esta festividad, según destacaba Fernández.

Pero sin duda, la subasta del Estadal de Oro, una medalla que porta la Virgen durante todo el fin de semana es uno de los actos más celebrados.

Tras la procesión de la Virgen, en la tarde del domingo, se llevará a cabo la tradicional subasta del que será el LIX Estadal de Oro, cuya puja alcanzó el año pasado los 14.500 euros

Sacramento Fernández invita a todos a conocer la Romería de la Virgen del Monte, "para mí" aseguraba orgulloso "la más hermosa de todas".