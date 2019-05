Pérez Bernal: "Donar órganos es un acto de amor al prójimo que da esperanza y vida"

“Trasplantes: El amor al prójimo como fuente de vida y esperanza” es el título de la conferencia que impartirá, esta tarde a las 20,00 horas en la Casa de Hermandad del Prendimiento de Ciudad Real, el doctor José Pérez Bernal, director general de trasplantes del Colegio de Médicos de Sevilla.

En COPE, el doctor Pérez Bernal ha adelantado que “hoy intentará transmitir las emociones del mundo de los trasplantes” y la necesidad de que “toda la sociedad, incluído el mundo cofrade, se implique”. Algo que en Sevilla ya se ha conseguido, afirma Pérez Bernal, y que en Ciudad Real, desde la Hermandad del Prendimiento, se quiere "copiar" con iniciativas como la charla de hoy.

LA IGLESIA COMO APOYO A LA DONACIÓN

En este éxito de participación de las cofradías sevillanas en fomentar la donación de órganos, según el doctor, ha tenido también mucho que ver la implicación de la Iglesia. "Tanto nuestro obispo emérito, Monseñor Carlos Amigo, de una forma pionera en nuestro país, como el actual arzobispo, Monseñor Asenjo" han escrito cartas pastorales que han alentado a "no llevarnos al Cielo lo que puede necesitarse aquí en la Tierra".

"En Sevilla nos ha costado concienciarnos en este asunto, ya que hablar de muerte y enfermedad no es algo que agrade" ha asegurado este médico veterano y que, según sus propias palabras, "he visto, con tristeza durante muchos años, como perdíamos a pacientes por no haber órganos para trasplantarles".

ESPERANZA DE VIDA

El Doctor Pérez Bernal estará acompañada en su conferencia por Manuel Marvizón, maestro músico y compositor entre cuyas obras destaca “Esperanza de Vida”, una marcha dedicada a los donantes de órganos.

La cita, ya lo saben, esta tarde a las 20,00 horas en la Casa de Hermandad de la Cofradía del Prendimiento, ubicada en la C/ Residencial Ronda número 11 (entre la Avda. Lagunas de Ruidera y el Colegio Marianistas)