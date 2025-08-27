MEDIODÍA EN COPE LA MANCHA | MIÉRCOLES 27 AGO 2025 | 13:50
Vibra Alcázar ultima los detalles para la Noche de Tributos
Este sábado 30 de agosto, la plaza de toros de Alcázar de San Juan albergará por segundo año la "Noche de Tributos" organizado por Vibra Alcázar. Alejandro Sanz, El Canto del loco y Manuel Carrasco serán interpretados por Fran Valenzuela, Encanto de loco y Próxima Parada, respectivamente. Fran Hervás, nos cuenta todos los detalles.
Jesús Villajos
Ciudad Real - Publicado el
1 min lectura
“Cada vez suben más las pensiones, pero los jóvenes licenciados siguen estancados en el mileurismo. La receta perfecta para un país sin futuro”
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h