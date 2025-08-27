COPE
Vibra Alcázar ultima los detalles para la Noche de Tributos

Este sábado 30 de agosto, la plaza de toros de Alcázar de San Juan albergará por segundo año la "Noche de Tributos" organizado por Vibra Alcázar. Alejandro Sanz, El Canto del loco y Manuel Carrasco serán interpretados por Fran Valenzuela, Encanto de loco y Próxima Parada, respectivamente. Fran Hervás, nos cuenta todos los detalles.

Noche de Tributos en Alcázar de San Juan
