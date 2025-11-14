entrevista a luis de la vega yrisarry de queso finca valdivieso
“El queso manchego auténtico nace del bienestar animal y del trabajo bien hecho desde hace seis generaciones”
Mediodía COPE La Mancha ha visitado Finca Valdivieso, en el término municipal de Alcázar de San Juan, para conocer de primera mano cómo se elabora uno de los quesos manchegos centenarios. Allí, Luis de la Vega Yrisarry, gerente de Quesos Finca Valdivieso, nos ha abierto las puertas de esta explotación familiar que lleva produciendo queso desde mediados del siglo XIX, con referencias que datan de 1857. Con más de 2.000 ovejas manchegas criadas en la propia finca, Valdivieso elabora sus quesos con leche cruda, cuajo natural de cordero y corteza tratada con aceite de oliva virgen extra, siguiendo una filosofía basada en la tradición y la sostenibilidad. La finca, además, se ha convertido en una de las pocas de España certificadas oficialmente por AENOR en bienestar animal, un reconocimiento que avala su compromiso con el cuidado de las ovejas y la calidad de su leche. De la Vega, que representa ya la sexta generación familiar, destaca el valor de una producción que combina respeto por el entorno, innovación y raíces manchegas. Finca Valdivieso emplea actualmente a casi una veintena de personas —entre pastores, veterinarias y queseros—, y mantiene sus puertas abiertas al público para visitas y degustaciones. También dispone de una tienda en Campo de Criptana, donde se pueden adquirir sus productos artesanales, especialmente demandados en estas fechas prenavideñas. Escucha la entrevista completa con Luis de la Vega Yrisarry, en la que nos cuenta cómo tradición, pasión y calidad se dan la mano en cada pieza de queso Finca Valdivieso.
Ciudad Real - Publicado el
1 min lectura18:17 min escucha