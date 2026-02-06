audio
MEDIODÍA COPE EN LA MANCHA | 6 FEB 2026 | 13:20
El programa de hoy ha recorrido la actualidad de la comarca con asuntos destacados como la inauguración de una nueva edición de Alcázar Outlet y el impulso al comercio local, la presentación del Carnaval 2026 de Campo de Criptana, las novedades del Carnaval y la gestión municipal en Socuéllamos, el avance de la segunda fase de la hospedería de Herencia y la agenda deportiva del fin de semana en el Grupo 1 de la Preferente, con especial atención al partido del Emers Sporting ante el Atlético Tomelloso y las declaraciones de su entrenador, Pablo Fuentes.
Jesús Villajos
Ciudad Real - Publicado el
1 min lectura10:00 min escucha
