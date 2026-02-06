COPE
Podcasts
COPE La Mancha
COPE La Mancha

audio

MEDIODÍA COPE EN LA MANCHA | 6 FEB 2026 | 13:20

El programa de hoy ha recorrido la actualidad de la comarca con asuntos destacados como la inauguración de una nueva edición de Alcázar Outlet y el impulso al comercio local, la presentación del Carnaval 2026 de Campo de Criptana, las novedades del Carnaval y la gestión municipal en Socuéllamos, el avance de la segunda fase de la hospedería de Herencia y la agenda deportiva del fin de semana en el Grupo 1 de la Preferente, con especial atención al partido del Emers Sporting ante el Atlético Tomelloso y las declaraciones de su entrenador, Pablo Fuentes.

Cope La Mancha
00:00
Descargar

Jesús Villajos

Ciudad Real - Publicado el

1 min lectura10:00 min escucha

Descargar

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

4:00H | 5 FEB 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking