MEDIODÍA COPE EN LA MANCHA | 25 FEB 2026 | 13:50
Hoy en Mediodía COPE La Mancha hemos hablado del nuevo Festival Prime que se suma a la Feria de los Sabores en Alcázar de San Juan, del pleno municipal con la aprobación definitiva del reglamento de la Policía Local, de la programación cultural de Semana Santa en Miguel Esteban y del apoyo del Ayuntamiento de Herencia a la Agrupación Musical Los Siete Pasos en su 25º aniversario. Actualidad local, cultura y gestión municipal que ya puedes escuchar en el audio completo del programa.
Jesús Villajos
Ciudad Real - Publicado el
1 min lectura9:57 min escucha
