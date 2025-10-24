audio
MEDIODÍA COPE EN LA MANCHA | 24 OCT 2025 | 13:20
En el programa de hoy te contamos cómo Socuéllamos da el pistoletazo de salida a su Feria de Todos los Santos, declarada de Interés Turístico Regional, con una completa programación cultural y gastronómica. En Alcázar de San Juan, el Ayuntamiento lanza una campaña para fomentar el uso del agua del grifo y reducir el desperdicio alimentario, y además repasamos los preparativos del Campeonato Regional de Baloncesto FECAM, que este fin de semana convertirá a la ciudad en capital del deporte inclusivo.
Jesús Villajos
Ciudad Real - Publicado el
1 min lectura9:56 min escucha
