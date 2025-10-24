COPE
MEDIODÍA COPE EN LA MANCHA | 24 OCT 2025 | 13:20

En el programa de hoy te contamos cómo Socuéllamos da el pistoletazo de salida a su Feria de Todos los Santos, declarada de Interés Turístico Regional, con una completa programación cultural y gastronómica. En Alcázar de San Juan, el Ayuntamiento lanza una campaña para fomentar el uso del agua del grifo y reducir el desperdicio alimentario, y además repasamos los preparativos del Campeonato Regional de Baloncesto FECAM, que este fin de semana convertirá a la ciudad en capital del deporte inclusivo.

Actualidad e información con Laura Sánchez en COPE Castilla-La Mancha
Jesús Villajos

