MEDIODÍA COPE EN LA MANCHA | 20 OCT 2025 | 13:50
Hablamos de la VII Feria FP Dual que se celebrará el 29 de octubre, de 9:00 a 14:00 horas en Alcázar de San Juan, organizada por la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento. También repasamos los resultados del fin de semana en el Grupo 1 de la Preferente de C-LM de fútbol con declaraciones del entrenador del Emers Sporting, Pablo Fuentes, y del CD Quintanar, José María Arcas.
Jesús Villajos
Ciudad Real
1 min lectura9:59 min escucha
