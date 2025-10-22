COPE
Podcasts
COPE La Mancha
COPE La Mancha

audio

MEDIODÍA COPE EN LA MANCHA | 20 OCT 2025 | 13:50

Hablamos de la VII Feria FP Dual que se celebrará el 29 de octubre, de 9:00 a 14:00 horas en Alcázar de San Juan, organizada por la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento. También repasamos los resultados del fin de semana en el Grupo 1 de la Preferente de C-LM de fútbol con declaraciones del entrenador del Emers Sporting, Pablo Fuentes, y del CD Quintanar, José María Arcas.

Actualidad e información con Laura Sánchez en COPE Castilla-La Mancha
00:00
Descargar

Jesús Villajos

Ciudad Real - Publicado el

1 min lectura9:59 min escucha

Descargar

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

12:00 H | 22 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking