MEDIODÍA COPE EN LA MANCHA | 2 FEB 2026 | 13:50

El programa de hoy recoge una amplia actualidad comarcal, con la inauguración de la exposición sobre el Carnaval de Herencia tras su declaración como Bien de Interés Cultural, la adjudicación de la gestión de la Hospedería Casa de la Torrecilla en Campo de Criptana como impulso al turismo local y el convenio firmado en Socuéllamos con MicroBank para facilitar microcréditos a emprendedores sin aval. Además, se avanza la agenda cultural con el concierto pre-Carnaval de The Gafapasta y se cierra con el repaso deportivo a la jornada del Grupo 1 de Preferente, con el análisis de Pablo Fuentes tras el último compromiso del Emers Sporting de Alcázar.

Cope La Mancha
