MEDIODÍA COPE EN LA MANCHA | 19 DIC 2025 | 13:20

El programa de hoy abre con el anuncio de la nueva edición de Festial!, que volverá a convertir Alcázar de San Juan en epicentro musical los días 22 y 23 de mayo de 2026 con un cartel encabezado por Lori Meyers y Rigoberta Bandini; continúa con la reposición del eje y las aspas del molino Inca Garcilaso en la Sierra de los Molinos de Campo de Criptana, una actuación clave para recuperar la imagen simbólica del conjunto molinero con apoyo del Gobierno regional; y se cierra con el balance de la campaña de Lotería de Navidad en Alcázar, donde la administración El Quijote de Oro confirma un incremento de ventas cercano al 10% y un ambiente marcado por la ilusión de cara al sorteo del próximo 22 de diciembre.
