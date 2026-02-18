audio
MEDIODÍA COPE EN LA MANCHA | 18 FEB 2026 | 13:50
En el programa de hoy hemos abordado la concentración de médicos a las puertas del Hospital Mancha Centro para reclamar mejoras laborales y la reactivación de la carrera profesional; las ayudas estatales abiertas para afectados por la borrasca Leonardo; la nueva formación digital dirigida a personas mayores de Miguel Esteban; y el inicio de la Cuaresma en Campo de Criptana con su agenda de actos previos a la Semana Santa. Además, hemos repasado el Gran Desfile de Carnaval de Herencia y cerrado con la convocatoria del desayuno informativo para presentar la nueva Plataforma en Defensa del Ferrocarril del Centro de La Mancha.
Jesús Villajos
Ciudad Real - Publicado el
