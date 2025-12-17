MEDIODÍA COPE EN LA MANCHA | 17 DIC 2025 | 13:50

AUDIO
El programa de hoy recoge el balance turístico de Socuéllamos en 2025, un año de consolidación del modelo de promoción y proyección exterior del municipio, y se traslada después a la Sierra de los Molinos de Campo de Criptana para informar sobre la inauguración del nuevo aparcamiento junto al Centro de Interpretación de los Molinos Manchegos, una actuación incluida en la estrategia de sostenibilidad turística, con declaraciones del alcalde Santiago Lázaro y de la delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández.
