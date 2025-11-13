COPE
MEDIODÍA COPE EN LA MANCHA | 13 NOV 2025 | 13:50

En el programa de hoy repasamos la emotiva gala de los Premios Solidarios 2025 de la Denominación de Origen La Mancha, celebrada en Madrid, con protagonistas como Ana Obregón, Alejandro Amenábar, Ana Iris Simón o Álvaro Casares. Además, la alcaldesa Rosa Melchor anuncia el inicio de las obras de recuperación del histórico Cine Crisfel, que renacerá como teatro moderno manteniendo su nombre y esencia original.

Actualidad e información con Laura Sánchez en COPE Castilla-La Mancha
