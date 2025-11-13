audio
MEDIODÍA COPE EN LA MANCHA | 13 NOV 2025 | 13:50
En el programa de hoy repasamos la emotiva gala de los Premios Solidarios 2025 de la Denominación de Origen La Mancha, celebrada en Madrid, con protagonistas como Ana Obregón, Alejandro Amenábar, Ana Iris Simón o Álvaro Casares. Además, la alcaldesa Rosa Melchor anuncia el inicio de las obras de recuperación del histórico Cine Crisfel, que renacerá como teatro moderno manteniendo su nombre y esencia original.
Jesús Villajos
Ciudad Real - Publicado el
1 min lectura9:01 min escucha
"Ayer vimos por primera vez al fiscal como lo que es, un procesado; para eso se tuvo que quitar la toga y abandonar el puesto de privilegio para sentarse donde el resto de mortales"
Carlos Herrera
