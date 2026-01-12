COPE
MEDIODÍA COPE EN LA MANCHA | 12 ENE 2026 | 13:50

El programa de hoy repasa la actualidad local y comarcal con tres asuntos principales: la valoración de la Plataforma por la Conexión Ferroviaria de la Comarca de Madridejos y Consuegra (PCM) tras la manifestación celebrada en Mora de Toledo, en la que se volvió a reclamar la estación de Mora-Orgaz y el tramo ferroviario Mora-Alcázar; el balance positivo realizado por el concejal de Festejos de Alcázar de San Juan, Javier Castellanos, sobre los ciclos de Navidad, Carnaval y Reyes Magos, marcados por la alta participación y la ausencia de incidencias; y, en deportes, la primera derrota de la temporada del Emers Sporting de Alcázar, que cayó por 1-0 en Malagón, con Pablo Fuentes apelando a la autocrítica y al trabajo para afrontar la segunda vuelta.

