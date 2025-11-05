COPE
mediodía cope en la mancha | 5 nov 2025 | 13:50

Marta Cámara Psicología: Las pérdidas emocionales. Los duelos

Con motivo del reciente Día de Todos los Santos, reflexionamos con la psicóloga Marta Cámara sobre las pérdidas emocionales y los procesos de duelo. En esta entrevista abordamos cómo vivimos el dolor ante una pérdida, por qué muchas veces tratamos de reprimirlo y qué podemos hacer para comenzar a sanar sin sentir culpa. Marta nos ayuda a entender por qué llorar es necesario, por qué no existen emociones “malas” y cómo la terapia EMDR puede ayudarnos a integrar esas heridas emocionales con paz y respeto. Un espacio para comprender y, quizá, empezar a soltar.

Marta Cámara, psicóloga experta en terapia EMDR
Jesús Villajos

Ciudad Real - Publicado el

1 min lectura9:58 min escucha

