Marta Cámara Psicología: Las pérdidas emocionales. Los duelos
Con motivo del reciente Día de Todos los Santos, reflexionamos con la psicóloga Marta Cámara sobre las pérdidas emocionales y los procesos de duelo. En esta entrevista abordamos cómo vivimos el dolor ante una pérdida, por qué muchas veces tratamos de reprimirlo y qué podemos hacer para comenzar a sanar sin sentir culpa. Marta nos ayuda a entender por qué llorar es necesario, por qué no existen emociones “malas” y cómo la terapia EMDR puede ayudarnos a integrar esas heridas emocionales con paz y respeto. Un espacio para comprender y, quizá, empezar a soltar.
