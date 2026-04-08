mediodía cope en la mancha | 8 abr 2026 | 13:50
Marta Cámara Psicología: Cómo le explicamos la muerte a un niño
En este nuevo espacio con la psicóloga Marta Cámara abordamos una de las situaciones más delicadas para muchas familias: cómo hablar con los más pequeños cuando aparece una pérdida. ¿Debemos decir la verdad? ¿Es bueno que participen en los ritos de despedida? ¿Cómo viven ellos el duelo? Marta ofrece claves sencillas y útiles para acompañar a los niños con cariño, honestidad y respeto a sus emociones, ayudándoles a comprender un proceso natural de la vida sin generar más miedo o confusión.
Jesús Villajos
Ciudad Real - Publicado el
1 min lectura9:59 min escucha
"Podríamos decir que estamos más cerca que nunca de la paz desde que arrancó la guerra en Irán; pero hay que decirlo con mucha cautela, precaución y con matices"
Pilar G. Muñiz
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h