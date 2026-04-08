COPE
Podcasts
COPE La Mancha
COPE La Mancha

mediodía cope en la mancha | 8 abr 2026 | 13:50

Marta Cámara Psicología: Cómo le explicamos la muerte a un niño

En este nuevo espacio con la psicóloga Marta Cámara abordamos una de las situaciones más delicadas para muchas familias: cómo hablar con los más pequeños cuando aparece una pérdida. ¿Debemos decir la verdad? ¿Es bueno que participen en los ritos de despedida? ¿Cómo viven ellos el duelo? Marta ofrece claves sencillas y útiles para acompañar a los niños con cariño, honestidad y respeto a sus emociones, ayudándoles a comprender un proceso natural de la vida sin generar más miedo o confusión.

Marta Cámara es especialista en terapia EMDR
00:00
Descargar

Jesús Villajos

Ciudad Real - Publicado el

1 min lectura9:59 min escucha

Descargar

Lo último

La Linterna

La Linterna

Con Ángel Expósito

Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 08 ABR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking