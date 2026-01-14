mediodia cope en la mancha | mie 14 ene 2026 | 13:50
Marta Cámara Psicología: Consejos para simplificarnos la vida
Empezamos el año con un propósito muy necesario: aprender a simplificarnos la vida. En este nuevo programa con la psicóloga terapeuta EMDR, Marta Cámara, hablamos de cómo gestionar mejor nuestra energía, reducir la autoexigencia y priorizar lo que realmente importa. Porque no se trata de hacer más, sino de vivir mejor. Un programa para empezar el 2026 con menos prisa… y más calma.
Jesús Villajos
Ciudad Real - Publicado el
1 min lectura9:03 min escucha
