Marta Cámara Psicología: El autocuidado emocional
Volvemos a la consulta de Marta Cámara, psicóloga especialista en terapia EMDR, para hablar de emociones, salud mental y autocuidado. En este mes de octubre, en el que se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, abordamos por qué es tan importante parar, escucharnos y tratarnos con más amabilidad. ¿Sabemos realmente cómo nos hablamos a nosotros mismos cuando algo no va bien? ¿Qué señales nos avisan de que no nos estamos cuidando como deberíamos? Marta nos da claves sencillas y prácticas para empezar a cuidar nuestro bienestar emocional en el día a día.
