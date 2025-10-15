COPE
mediodía cope en la mancha | 15 oct 2025 | 13:50

Marta Cámara Psicología: El autocuidado emocional

Volvemos a la consulta de Marta Cámara, psicóloga especialista en terapia EMDR, para hablar de emociones, salud mental y autocuidado. En este mes de octubre, en el que se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, abordamos por qué es tan importante parar, escucharnos y tratarnos con más amabilidad. ¿Sabemos realmente cómo nos hablamos a nosotros mismos cuando algo no va bien? ¿Qué señales nos avisan de que no nos estamos cuidando como deberíamos? Marta nos da claves sencillas y prácticas para empezar a cuidar nuestro bienestar emocional en el día a día.

Marta Cámara, psicóloga experta en terapia EMDR
Jesús Villajos

Ciudad Real - Publicado el

1 min lectura12:50 min escucha

