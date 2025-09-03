mediodía cope en la mancha | miércoles 3 sept 2025 | 13:50
Entrevista con Sonia González, alcaldesa de Argamasilla de Alba, a las puertas de sus Fiestas en Honor a la Virgen de Peñarroya
Argamasilla de Alba se encuentra ultimando los detalles para el pistoletazo de salida de su feria en Honor a su Patrona, la Virgen de Peñarroya. Hoy, hemos hablado con su alcaldesa, Sonia González, para conocer más sobre la programación y las peculiaridades de estas fiestas.
Jesús Villajos
