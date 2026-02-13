COPE
herrera en cope la mancha | 13 feb 2026

Entrevista con Sergio García-Navas, alcalde de Herencia en la previa del pregón de su carnaval

Herencia ya vive la cuenta atrás para su Carnaval 2026, declarado de Interés Turístico Nacional, que se celebrará del 6 al 18 de febrero con un completo programa de actividades, desde el emblemático Viernes de las Prisillas hasta el Ofertorio y el desfile de carrozas, pasando por la Semana de los Tambores y los grandes espectáculos en el Palacio del Carnaval. En COPE hemos hablado con el alcalde de Herencia, Sergio García-Navas, sobre el significado de esta fiesta para el municipio, su impacto económico y turístico y los principales actos de una celebración que cada año moviliza a todo un pueblo y atrae a miles de visitantes. Escucha aquí la entrevista completa.

