mediodía cope en la mancha | miércoles 16 sept 2025 | 13:50

Entrevista con Sergio García-Navas, alcalde de Herencia, con motivo de sus fiestas en Honor a la Virgen de la Merced

200 años de celebración en torno a la patrona de Herencia, la Virgen de la Merced. Del 19 al 24 de septiembre, Herencia se vuelca con sus fiestas patronales. Hoy, hablamos con el alcalde, Sergio García-Navas, para conocer todos los detalles.

Herencia se vuelca en las celebraciones de su Feria y Fiestas en honor a la Virgen de la Merced
Jesús Villajos

Ciudad Real - Publicado el

1 min lectura

