Entrevista con Santiago Lázaro, alcalde de Campo de Criptana
El alcalde de Campo de Criptana, Santiago Lázaro, nos recibe en su despacho para hablar sobre asuntos de actualidad en el municipio. Empleo, industria, agricultura, inversiones, proyectos y futuro.
Jesús Villajos
