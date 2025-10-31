COPE
mediodía cope en la mancha | 31 oct 2025 | 13:20

Entrevista con Salomé Carrión, concejal de cultura y festejos en el Ayuntamiento de Socuéllamos

Socuéllamos celebra estos días su Feria de Todos los Santos 2025, que coincide con la XXX Muestra Nacional de Teatro “Villa de Socuéllamos”, inaugurada anoche con la obra “Mi vida en el arte” del reconocido actor Rafael Álvarez “El Brujo”. La localidad vive estas jornadas con emoción y contención, tras el reciente suceso ocurrido en la planta de residuos, en el que perdió la vida una persona. La concejal de Cultura y Festejos, Salomé Carrión, ha repasado en COPE La Mancha cómo se está desarrollando la programación y el ánimo del municipio.

Salomé Carrión, concejal de cultura y festejos de Socuéllamos
