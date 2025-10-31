mediodía cope en la mancha | 31 oct 2025 | 13:20
Entrevista con Salomé Carrión, concejal de cultura y festejos en el Ayuntamiento de Socuéllamos
Socuéllamos celebra estos días su Feria de Todos los Santos 2025, que coincide con la XXX Muestra Nacional de Teatro “Villa de Socuéllamos”, inaugurada anoche con la obra “Mi vida en el arte” del reconocido actor Rafael Álvarez “El Brujo”. La localidad vive estas jornadas con emoción y contención, tras el reciente suceso ocurrido en la planta de residuos, en el que perdió la vida una persona. La concejal de Cultura y Festejos, Salomé Carrión, ha repasado en COPE La Mancha cómo se está desarrollando la programación y el ánimo del municipio.
Jesús Villajos
Ciudad Real - Publicado el
1 min lectura9:58 min escucha
"Cada 'no me consta' de Sánchez es una declaración de debilidad, es una pista de lo que teme"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h