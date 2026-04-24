mediodía cope en la mancha | 24 abr 2026 | 13:20
Entrevista con Pedro Ángel Campo, presidente de CorZari@s
La Asociación CorZari@s de Alcázar de San Juan celebra su primer aniversario con un evento este sábado abierto a toda la ciudadanía. Hablamos con su presidente, Pedro Ángel Campo Huertas, sobre el balance de este primer año, los objetivos del colectivo y su apuesta por reforzar la identidad cultural y la participación en la ciudad en la Fiesta de Moros y Cristianos. Una entrevista para conocer de cerca un proyecto que busca hacerse un hueco en el tejido asociativo local y en el ambiente festero
Jesús Villajos
Ciudad Real - Publicado el
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