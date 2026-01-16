COPE
mediodía cope en la mancha | vie 16 ene 2026 | 13:20

Entrevista con Paco Vela, presidente de la Asociación Cultural Gigüela

El presidente de la recién creada Asociación Cultural Gigüela, Francisco Vela, nos explica  hoy los objetivos y líneas de trabajo de un colectivo que nace en Alcázar de San Juan con vocación comarcal y el afán de estudiar, conservar y difundir el patrimonio histórico y cultural del municipio y la comarca. Una iniciativa abierta a toda la ciudadanía, que ha despertado un notable interés tras su presentación pública y que ya impulsa actividades y proyectos vinculados a la historia local.

Jesús Villajos

Ciudad Real - Publicado el

1 min lectura9:54 min escucha

