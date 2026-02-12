mediodía cope en la mancha | 12 feb 2026 | 13:50
Entrevista con Marcelino Casas, alcalde de Miguel Esteban en la previa de su Jota Pujada
Miguel Esteban ya respira Carnaval. A las puertas de una nueva edición de su fiesta más emblemática, hemos hablado con el alcalde, Marcelino Casas, sobre una celebración que tiene en la Jota Pujada —declarada Fiesta de Interés Turístico Regional— su auténtico corazón. Del 12 al 22 de febrero, el municipio volverá a llenarse de música, corro, pujas y tradición, con unos Capitanes 2026 muy especiales y una programación pensada para todas las edades. En esta entrevista repasamos los momentos más destacados, el papel fundamental de la Asociación Musical Santa Cecilia y la importancia de mantener viva una tradición que es seña de identidad migueleta. Escucha aquí la entrevista completa y descubre por qué en Miguel Esteban el Carnaval se baila… y se puja.
Jesús Villajos
Ciudad Real
1 min lectura15:25 min escucha
