23 feb 2026 | 13:50
Entrevista con Javier Román, director del Colegio Sagrada Familia de Alcázar de San Juan
El Colegio Sagrada Familia de Alcázar de San Juan afronta estos días el período de admisión de alumnos para el próximo curso. En esta entrevista en COPE, su director, Javier Román, explica los plazos de solicitud, las etapas educativas que ofrece el centro y las claves de su proyecto educativo, basado en la formación académica, la innovación y el acompañamiento personalizado. Una conversación dirigida especialmente a las familias que están valorando centro para sus hijos y quieren conocer de primera mano su propuesta educativa.
Jesús Villajos
Ciudad Real - Publicado el
1 min lectura9:53 min escucha
Pilar García de la Granja
