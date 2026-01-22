mediodía cope en la mancha | jueves 22 ene 2026
Entrevista con Irene Ruíz, alcaldesa de Villarta de San Juan con motivo de la Fiesta de Las Paces 2026
Villarta de San Juan vive ya la cuenta atrás para la Fiesta de Las Paces 2026, una de sus celebraciones más emblemáticas, declarada Bien de Interés Cultural y con más de seis siglos de historia. En esta entrevista, la alcaldesa Irene Ruiz repasa los preparativos, el ambiente que se respira en el municipio en los días previos y los momentos clave del programa, con especial atención a los días grandes, el 23 y 24 de enero. La regidora pone en valor el peso de la tradición cohetera, la importancia de la seguridad, el papel de las peñas, la Operación 2.000 y la tirada nocturna, además de una completa programación que combina actos religiosos, música, gastronomía y convivencia. Una conversación que invita a conocer y vivir unas fiestas únicas en la provincia de Ciudad Real.
Jesús Villajos
Ciudad Real - Publicado el
1 min lectura11:04 min escucha
